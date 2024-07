Kroatien in der Olympia-Vorbereitung: Dagur Sigurdsson mit "neuer Art zu arbeiten"

Seit dem 25. Juni absolviert die kroatische Nationalmannschaft die erste Vorbereitungsphase auf die Olympischen Spiele. Noch bis morgen (07. Juli) steht in Prelog der anspruchsvollste Teil der Vorbereitung mit Fokus auf die körperliche Fitness an.

"Wir haben hart gearbeitet, sind um 6:30 Uhr aufgestanden, dann eine kleine Aktivierung, dann Frühstück, dann Training bis zum Mittagessen. Was mich begeistert hat, war diese neue Art zu arbeiten. Am Nachmittag hatten wir frei, wir hatten genug Zeit, uns für den nächsten Tag zu erholen", fasst Domagoj Duvnjak im kroatischen Sportforum Sportnet HR die erste Vorbereitungsphase zusammen.

Am heutigen Samstag (06. Juli) bestreitet die kroatische Nationalmannschaft ein Freundschaftsspiel gegen Ägypten. Für Duvnjak ein echter Härtetest vor den Olympischen Spielen: "Wir haben schlechte Erfahrungen mit Ägypten gemacht, haben das letzte Spiel bei der Weltmeisterschaft in Schweden locker verloren. Es ist ein phänomenales Team, auch ein Kandidat für eine Medaille bei den Olympischen Spielen. Das Wichtigste ist, dass sich niemand verletzt, aber wir werden in Varaždin auf jeden Fall um den Sieg kämpfen", so der 36-Jährige.

Nicht viel Zeit zum Verschnaufen

Nach dem Ende der ersten Vorbereitungsphase am morgigen Sonntag (7. Juli) haben die kroatischen Nationalspieler vier Tage Pause, bevor es am 11. Juli in Opatija weitergeht. Im Rahmen dieser zweiten Phase steht am 17. Juli ein Testspiel gegen Gastgeber Frankreich an. Danach kehrt die kroatische Auswahl nach Opatija zurück, wo sie bis zum 21. Juli bleiben wird. Die letzten drei Tage der Vorbereitung werden in Zagreb durchgeführt.

» Zum Olympia-Kader von Kroatien

"Wir wissen, dass wir ein gutes Spiel spielen können, das haben wir schon in der Qualifikation getan. Aber Olympia ist etwas Besonderes, weil man am Anfang fünf Spiele in neun Tagen hat und das mit nur 14 Spielern. Daher ist es sehr wichtig, die richtige Balance zu haben, einen guten Rhythmus zu finden und in unser Spiel einzutauchen", blickt Dagur Sigurdsson auf das kommende Turnier.

» Der Vorrundenspielplan für das Olympische Handball-Turnier der Männer

In der Vorrunde treffen die Kroaten auf Japan, Slowenien, Deutschland, Schweden und Spanien. Den ersten Gegner Japan kennt Sigurdsson dabei bestens. Sieben Jahre lang hat er die Auswahl trainiert, zu den Olympischen Spielen geführt und die WM-Qualifikation gesichert, bevor er im März 2024 die kroatische Nationalmannschaft übernahm.

» Zwei Mannschaften, ein Olympisches Turnier: Dagur Sigurdsson und ein "seltsamer Umstand"