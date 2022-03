Bei Jakics Startelfdebüt für Kroatien: Slowenien gleicht sehr spät aus

In der Länderspielpause empfing Kroatien, WM-Finalist von 2018, zum Freundschaftsspiel am Samstagnachmittag Slowenien. Gespielt wurde in Ar-Rayyan in Katar. Nach der Führung durch Kramaric glich Slowenien in der Nachspielzeit aus.

Erzielte die Führung für Kroatien: Andrej Kramaric (re.). IMAGO/Pixsell