Kroatien: Dagur Sigurdsson nominiert acht Deutschland-Legionäre

Ohne Kielces Igor Karacic, aber mit acht Deutschland-Legionären: So sieht der Kader der kroatischen Handball-Nationalmannschaft für die Olympia-Vorbereitung im Mai aus. Im Vergleich zur Olympia-Qualifikation im März nimmt Dagur Sigurdsson fünf Änderungen vor.

Die drei Ausrichter der Handball-WM 2025 Kroatien, Dänemark und Norwegen treffen beim Gjensidige Cup 2024 aufeinander. Der vierte Turnier-Teilnehmer ist Argentinien, das sich bereits für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat. Für die Mannschaften ist das Vorbereitungsturnier in Oslo (Norwegen) eine wichtige Zwischenstation kurz vor den Olympischen Spielen im Sommer.

Kroatiens Nationaltrainer Dagur Sigurdsson hat 21 Spieler für die Mai-Länderspiele nominiert. Im Vergleich zum März-Lehrgang kehrt auf Linksaußen David Mandic zurück und ersetzt Lovro Mihic. Auf Rechtsaußen bekommt Fran Mileta, anstelle von Filip Glavas, eine Chance. Ivano Pavlovic ersetzt Igor Karacic, Kreisläufer Ilija Brozovic nimmt den Kaderplatz von Jakov Gojun ein und im Tor rückt Filip Ivic für Kristian Pilipovic in das Aufgebot.

Das kroatische Team trifft sich am 6. Mai in Zagreb. Zwei Tage später reist es nach Oslo. Kroatiens erster Auftritt beim Gjensidige Cup findet am 9. Mai (19:15 Uhr) gegen Gastgeber Norwegen statt. Am darauffolgenden Tag ist Pause, am 11. Mai folgt um 13:45 Uhr das Spiel gegen Argentinien. Und schließlich trifft Kroatien am letzten Turniertag um 14:15 Uhr auf Dänemark.

Kader Kroatien

Torhüter:

Matej Mandic, RK Zagreb

Dominik Kuzmanovic, RK Nexe

Filip Ivic, Chambery Savoie Mont Blanc Handball

Außen:

Marin Jelinic, Pick Szeged

David Mandic, MT Melsungen

Mario Sostaric, Pick Szeged

Fran Mileta, TuS Vinnhorst

Rückraumspieler:

Marko Mamic, SC DHfK Leipzig

Zvonimir Srna, RK Zagreb

Domagoj Duvnjak, THW Kiel

Tin Lucin, Wisla Plock

Luka Cindric, CS Dinamo Bucuresti

Filip Vistorop, HBW Balingen-Weilstetten

Ivano Pavlovic, RK Izvidac? Ljubuški

Ivan Martinovic, MT Melsungen

Luka Lovre Klarica, RK Zagreb

Mateo Maras, MOL Tatabanya KC

Kreisläufer:

Veron Nacinovic, Montpellier HB

Marin Sipic, HC Kriens-Luzern

Nikola Grahovac, HBW Balingen-Weilstetten

Ilija Brozovic, TSV Hannover-Burgdorf

