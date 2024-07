Kroatien: Dagur Sigurdsson legt sich auf Olympia-Kader fest

Für die Olympischen Spiele 2024 in Paris hat sich Dagur Sigurdsson nun auf 17 Spieler festgelegt. Vier Profis aus der Handball-Bundesliga sind mit dabei.

In den vorläufigen Kader Kroatiens zur Olympia-Vorbereitung hatte Dagur Sigurdsson vier Torhüter berufen. Der Grund: Der Neu-Gummersbacher Dominik Kuzmanovic wurde erst kürzlich operiert. Hinter seinem Olympia-Einsatz stand ein Fragezeichen.

Kuzmanovic stand zuletzt beim 36:29-Sieg gegen Ägypten auf der Platte und hat es nun auch ins finale Aufgebot geschafft. Der zweite Torhüter im 14er-Kader ist Matej Mandic. Sandro Mestric ist einer der drei Paris-Reservisten. Filip Ivic wird nicht mit nach Frankreich reisen.

Nur jeweils ein Außen

Die Rückraumspieler Marko Mamic, Mateo Maraš und Ivano Pavlovic stehen ebenfalls nicht im Kader. Die anderen beiden Reserve-Spieler neben Torhüter Mestric sind Linksaußen Marin Jelinic und Rechtsaußen Filip Glavaš. Sigurdsson setzt also jeweils nur auf einen Außen.

Neben Kuzmanovic haben aus der HBL auch Josip Sarac, Domagoj Duvnjak und Ivan Martinovic den Sprung ins 14er-Aufgebot geschafft.

Dagur Sigurdsson bittet seinen reduzierten Kader am 11. Juli in Opatija zum zweiten Teil der Olympia-Vorbereitung. Am 17. Juli steht die Generalprobe in Frankreich an. Ins Olympia-Turnier in Paris startet Kroatien am 27. Juli gegen Japan, das Dagur Sigurdsson als Nationaltrainer zu den Olympischen Spielen geführt hatte. Danach warten Duelle gegen Slowenien, Deutschland, Schweden und Spanien.

Olympia-Kader Kroatien

Torhüter: Dominik Kuzmanovic (VfL Gummersbach/GER), Matej Mandic (RK Zagreb)

Linksaußen: Lovro Mihic (Wisla Plock/POL)

Rückraum Links: Zvonimir Srna (RK Zagreb), Tin Lucin (RK Nexe), Josip Šarac (Frisch Auf Göppingen/GER)

Rückraum Mitte: Domagoj Duvnjak (THW Kiel/GER), Luka Cindric (Veszprém/HUN)

Rückraum Rechts: Ivan Martinovic (Rhein-Neckar Löwen/GER), Luka Lovre Klarica (RK Zagreb)

Rechtsaußen: Mario Šoštaric (Pick Szeged/HUN)

Kreisläufer: Veron Nacinovic (Montpellier HB/FRA), Nikola Grahovac (Veszprém/HUN), Marin Šipic (Kriens-Luzern/SUI)