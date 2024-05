Kroatien bei der EM 24: Kader, Spielplan, Gruppe

Seit Jahren zählt Kroatien bei den großen Turnieren zum erweiterten Favoritenkreis - auch bei der diesjährigen Ausgabe der EURO. Ein Überblick über die wichtigsten Infos vor dem Start der kroatischen Mannschaft in die EM 2024.

Es wird ein womöglich letzter wilder Ritt für die Letzten der zweiten "Goldenen Generation" des kroatischen Fußballs: Während ehemalige Leistungsträger wie Ivan Rakitic, Mario Mandzukic oder Dejan Lovren die Nationalmannschaftsschuhe schon längst an den Nagel gehängt haben, will es das Trio rund um Luka Modric, Ivan Perisic und Domagoj Vida bei der Europameisterschaft in Deutschland noch einmal wissen - und das im Alter von mindestens 35 Jahren. An Erfahrung wird es den Osteuropäern jedenfalls nicht mangeln, denn auch der ehemalige Wolfsburger und Münchner Mandzukic kehrt als Co-Trainer in seine frühere Heimat zurück.

Ob diese hilft, an die großen Erfolge der letzten Turniere - unter anderem 2018 Vize-Weltmeister (das beste Ergebnis jemals) und Dritter bei der Weltmeisterschaft 2022 - anzuknüpfen, ist auch aufgrund einer schwierigen Gruppenphase noch nicht prognostizierbar, dennoch zählen die Kroaten auch in Deutschland zum erweiterten Favoritenkreis. Auch wenn der Start in die Vorbereitung auf die EM mit nur zwölf verfügbaren Spielern alles andere als optimal beginnt.

Kroatiens Spielplan bei der EM: Wann und wo spielen die Kroatien?

Noch nie standen die Kockasti bei einer Europameisterschaft in einem Halbfinale, das ist auch in diesem Jahr ein angestrebtes Ziel. Bevor aber überhaupt vom großen Wurf geträumt werden darf, muss eine "Todesgruppe" überstanden werden: Mit Italien und Spanien warten europäische Schwergewichte auf die Kroaten, außerdem komplettiert Außenseiter Albanien das Trio.

Den Anfang in Gruppe B macht dann die Mannschaft von der iberischen Halbinsel. Am 15. Juni, 18 Uhr, starten die Kroaten im Olympiastadion Berlin gegen die Spanier, die Modric und Co. bereits im Finale der Nations League im vergangenen Jahr nach Elfmeterschießen schlugen.

Für die Kroaten geht dann die Reise weiter im Volksparkstadion in Hamburg. Dort wartet vier Tage später (19. Juni, 15 Uhr) das vermeintlich leichteste Spiel gegen Albanien auf das Team von Nationaltrainer Zlatko Dalic, bevor am letzten Spieltag der Gruppenphase (24. Juni, 21 Uhr) der Abschluss gegen die Italiener in der Leipziger Red Bull Arena ansteht.

Spielplan Gruppenphase:

Samstag, 15. Juni, 18 Uhr:

Spanien - Kroatien | Olympiastadion, Berlin



Mittwoch, 19. Juni, 15 Uhr:

Kroatien - Albanien | Volksparkstadion, Hamburg



Montag, 24. Juni, 21 Uhr:

Kroatien - Italien | Red Bull Arena, Leipzig

Wer überträgt die Spiele von Kroatien bei der EM?

Obwohl bis zu vier verschiedene Fernsehsender bzw. Anbieter die 51 Spiele der Europameisterschaft übertragen, steht bereits fest, dass die ersten beiden Gruppenspiele der kroatischen Nationalmannschaft im Free-TV übertragen werden: Die ARD überträgt den Auftakt der kroatischen Mannschaft gegen die Spanier und RTL strahlt in der Folge das zweite Spiel gegen Albanien aus.

Bezüglich des letzten Spieltages herrscht jedoch noch Unklarheit: MagentaTV, das alle 51 Spiele der EM überträgt, besitzt noch den Anspruch auf ein Exklusivspiel am 3. Spieltag (eines von insgesamt fünf). Falls die Wahl auf das Duell Kroatien - Italien fällt, wäre es somit nur beim Streaming-Anbieter zu sehen, ansonsten erhält der öffentlich-rechtliche Rundfunk (ARD/ZDF) oder RTL - der TV-Sender sicherte sich die Rechte für zwölf EM-Spiele - den Zuschlag.

Wo ist das EM-Quartier der Kroatien?

Auch mit Blick auf die Gruppenspiele schlug das kroatische Team seine Zelte bewusst in Norddeutschland auf. So bezieht die Nationalmannschaft ab dem 9. Juni ihr Quartier im brandenburgischen Neuruppin. Für die Dauer der EM leben die Spieler im Resort Mark Brandenburg am Ruppiner See.

Im runderneurten Stadion des ansässigen MSV werden dabei die Trainingseinheiten stattfinden, darüber hinaus soll der Aufenthalt mit einem offiziellen Empfang zur Begrüßung, ein öffentliches Training sowie Public Viewing auch für die Bewohner der Stadt zu einem Highlight werden.

Kroatiens mögliche Gegner im Achtelfinale

Und wie könnte es nach Bestehen der Gruppenphase weitergehen? Bei einem Weiterkommen als bestes Team in der Gruppe B warten mit einem Dritten aus Gruppe A, D, E oder F potenziell bis zu vier Gegner auf die Kroaten.

Eine weitere Möglichkeit für die Kockasti ist ein Duell zwischen den beiden Zweitplatzierten der Deutschland-Gruppe A und der Todesgruppe B. So könnte es bei einem Abschluss auf Platz zwei neben einem Aufeinandertreffen mit dem Gastgeber, zu Spielen gegen Schottland, die Schweiz oder Ungarn kommen.

Als einer der vier besten Gruppen-Dritten würden die Osteuropäer im Achtelfinale der Sieger der Gruppe E (inklusive Belgien) oder Gruppe F (rund um Portugal) drohen.

Der kroatische Kader bei der EM 2024

Am Pfingstmontag, dem 20. Mai, gab Nationaltrainer Zlatko Dalic seinen vorläufigen EM-Kader bekannt. Dabei zeichnet sich sein Team im Vergleich zu manch anderer europäischen Top-Mannschaften jedoch nicht durch Weltklasse-Niveau auf jeder Position aus. Vielmehr beweist insbesondere der Blick in die jüngere Vergangenheit, dass die Kroaten immer wieder als "Turniermannschaft" über sich hinaus wachsen konnten - dafür sprechen auch die drei gewonnenen Medaillen in den letzten fünf Jahren. Gepaart mit der langjährigen Erfahrung sowie der unzweifelhaften Qualität von Spielern wie Josko Gvardiol, der zuletzt unangefochtener Stammspieler sowie Leistungsträger bei Manchester City war, oder Marcelo Brozovic darf auch in Deutschland mit Kroatien gerechnet werden.

Dabei werden die einheimischen Zuschauer auch mehrere bekannte Gesichter wiedersehen: In Person von Josip Juranovic (Union Berlin), Josip Stanisic (Bayer Leverkusen), Lovro Majer (Wolfsburg) sowie Andrej Kramaric (Hoffenheim) stehen vier Bundesliga-Profis im Kader des Vize-Weltmeisters von 2018, dazu dürfen sich Igor Matanovic (Karlsruhe) und Kristijan Jakic (Augsburg) noch Hoffnungen machen, die auf der Ersatzliste stehen. Außerdem kehren neben Gvardiol mit Borna Sosa, Marco Pasalic oder Marin Pongracic ehemals in Deutschland aktive Profis in die Stadien zurück.

Ein Problem könnte jedoch die wenige Spielzeit bzw. Verletzungen bei möglichen Stamm- sowie Schlüsselspielern sein. So laborierte Perisic ein Großteil der Saison an einem Kreuzbandriss, Ante Budimir brach sich erst Mitte April die Rippen und Modric muss sich im umkämpften Mittelfeld von Real Madrid mit immer weniger Spielanteilen begnügen - genauso wie Mateo Kovacic von Premier-League-Sieger Manchester City.