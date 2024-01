Kroaten wollen Sieg gegen Spanien genießen und fokussiert bleiben

Vor dem Auftaktspiel zwischen Kroatien und Spanien hatte THW-Kiel-Star Domagoj Duvnjak einen "Thriller" erwartet. Nach dem 39:29 (18:14)-Sieg zeigte er sich geerdet, während sein Teamkollege Tin Lucin seine Freude deutlicher zum Ausdruck brachte.

aus Mannheim berichtet Felix Buß

Die Kroaten haben in ihrem Auftaktspiel gegen Spanien gezeigt, wozu sie in der Lage sind. Die Iberer funktionierten hingegen in keinem Moment. "Es war unser Plan, von Anfang an eine gute Abwehr zu spielen und im Angriff wenige technische Fehler zu machen", erklärte Kapitän Domagoj Duvnjak, dass die geringe Fehlerzahl entscheidend für den Sieg war. "Ich denke, das war der Schlüssel für uns."

"Niemand hatte mit uns gerechnet, aber wir wussten, wie gut wir sind", gab der Rückraumlinke Tin Lucin einen Einblick darin, unter welchen Vorzeichen das Auftaktspiel aus Sicht der Kroaten gestanden hatte. "Ich denke, wir haben von der ersten Spielminute gezeigt, was wir draufhaben", zeigte er sich froh um das Ausrufezeichen, das das Team auch Richtung Heimatland senden konnte.

"Jeder hat alles gegeben und einen großen Teil zu diesem erstaunlichen Sieg beigetragen", ordnete Lucin den 39:29-Erfolg über Spanien ein. "Dass wir gegen Spanien am Ende mit zehn Toren gewinnen, das ist nicht normal und schon gar nicht selbstverständlich", meinte Duvnjak. Auch er lobte das Team. "Ich habe einen riesigen Respekt davor, was die Jungs geleistet haben. Das ist unfassbar."

Tin Lucin freute sich über den Fan-Support im Auftaktspiel Ingrid Anderson-Jensen

Die Atmosphäre in der ausverkauften SAP-Arena hatte die Kroaten wohl beflügelt. "Es hat sich fast angefühlt, als würden wir zuhause in Kroatien spielen", beschrieb Lucin. "Es ist toll, dass so viele Kroaten da sind. Ich bin so glücklich. Es war eine Ehre, vor diesem Publikum zu spielen. Ich hoffe, dass die Arena weiterhin ausverkauft sein wird und das Publikum uns in dieser Weise unterstützt."

Duvnjak trat derweil auf die Euphoriebremse. "Das war ein perfektes Spiel von uns, von der ersten bis zur 60. Spielminute. Es gibt solche Tage im Sport. Es hat einfach alles geklappt", sagte der Routinier. "Dass wir gegen Spanien mit zehn Toren gewinnen, das ist nicht normal und nicht selbstverständlich. Dieser Auftaktsieg gegen Spanien fühlt sich toll an. Wir werden das kurz genießen, aber dann geht der volle Fokus auf Österreich."

