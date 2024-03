Kriwak im Gespräch: "In den ersten Spielen habe ich mich fehl am Platz gefühlt"

Nach einer Leihsaison beim TSV Hartberg entschied sich Rene Kriwak im vergangenen Sommer dazu, den SK Rapid endgültig zu verlassen. Der Angreifer kehrte Österreich den Rücken und erfüllte sich mit dem Wechsel zum niederländischen Zweitligisten FC Dordrecht seinen Traum vom Ausland. Bislang mit Erfolg, auch wenn der Motor zuletzt etwas ins Stocken geriet.

26 Spiele - 13 Tore. Die Bilanz von Rene Kriwak seit seinem Wechsel zum niederländischen Zweitligisten FC Dordrecht kann sich durchaus sehen lassen. Nachdem er zuvor weder beim SK Rapid noch während seiner Leihe beim TSV Hartberg seinen Torjägerinstinkt aus vergangenen Zeiten aufleben lassen konnte, hat er seinen Torriecher im Ausland wieder entdeckt. "Da steckt auch viel Arbeit dahinter", erklärt der Angreifer im Gespräch mit dem kicker. "In den ersten Spielen und Trainingseinheiten habe ich mich fehl am Platz gefühlt, weil da technisch jeder herumgetrickst hat und eine enorme Qualität mitbringt. Da habe ich schon eine gewisse Zeit gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Ich bin aber jemand, der nie aufgibt und immer weitermacht. Das ist mir zugutegekommen."

Zehnmal konnte Kriwak bislang in der Keuken Kampioen Divisie anschreiben, zudem einen Hattrick im niederländischen Pokal schnüren. Bei den Fans stieg der 24-Jährige schnell zu einem Liebling auf, auch Cheftrainer Michele Santoni ist vom großgewachsenen Angreifer überzeugt. In 25 seiner bisherigen 26 Pflichtspiele für den Klub südöstlich von Rotterdam fand sich Kriwak in der Startelf wieder. "Er weiß einfach ganz genau, was er von mir kriegt", sagt der ehemalige Admira-Nachwuchsspieler über seinen Coach. "Ich investiere viel im Spiel, mache sehr gerne die notwendigen Meter, laufe viel an und arbeite auch viel nach hinten. Selbst wenn ich kein Tor schieße, versuche ich mit 120 Prozent dem Ball hinterherzulaufen und dem Gegner das Leben schwer zu machen. Da kann ich auch so der Mannschaft viel helfen und das sieht der Coach. So viel Vertrauen zu spüren, ist zudem ein ganz großer Pluspunkt."

"Viel über mich selbst gelernt"

Der italienische Coach hielt ihm auch zuletzt die Treue, obwohl der Torjäger seit sieben Spielen auf seinen nächsten Treffer wartet. Nach dem guten Start eine schwierige Situation, wie Kriwak gesteht: "Mich verfolgt in den letzten Spielen etwas das Pech. Da habe ich mir etwas schwerer getan, weil in den letzten Wochen der Fokus der Gegner viel mehr auf mich gelegt wurde. Da bin ich richtig manngedeckt worden und es wurde versucht, mich aus dem Spiel zu nehmen. Das ist aber auch ein Lernprozess, der mir in der Entwicklung guttut und zeigt auch, dass ich bislang nicht so viel falsch gemacht habe."

Der Angreifer, der mit zehn Treffern aktuell in den Top-20 der Torschützenliste zu finden ist, will sich durch seine torlose Zeit nicht unterkriegen lassen: "Natürlich wird man als Stürmer an den Toren gemessen und das ist zuletzt recht mager ausgefallen. Aber da muss ich drübergehen, denn es kommen auch wieder andere Zeiten. Es ist keine einfache Situation, aber man muss im Training einfach weiter Gas geben und dran bleiben. Zum Hadern bleibt keine Zeit und als Stürmer kann es auch schnell wieder in eine andere Richtung gehen."

Von viel Gram darf der Stürmer ohnehin nicht erfüllt sein, konnte seine Mannschaft doch auch ohne seine Tore vier der vergangenen sechs Spiele gewinnen. Dordrecht liegt momentan auf dem vierten Tabellenplatz, beim Thema möglicher Aufstieg gibt sich der Angreifer aber vorsichtig: "Letztes Jahr war Dordrecht 18. und heuer sind wir vorne dabei. Das Ziel ist das Play-off, wir sind auf einem guten Weg dorthin. Was dann dazukommt, nehmen wir dankend an."

Der Schritt ins Ausland war für Kriwak trotz einer großen Umstellung die richtige Entscheidung: "Ich habe sehr viel über mich selbst lernen können. Man entwickelt sich auch abseits des Platzes extrem weiter. Neben einem neuen Fußball lernt man auch ein neue Kultur sowie eine Sprache kennen. Auch wenn ich beim Reden lieber noch bei Englisch bleibe (lacht)." Allerdings erkennt der gebürtige Niederösterreicher auch die Kehrseiten dieses Schrittes: "Man ist doch alleine in einem anderen Land, sieht die Familie, Freunde und Freundin seltener und fragt sich dann trotz des sportlichen Erfolgs schon, mit wem man sich jetzt freuen soll. Dann sitzt man alleine zuhause und denkt sich: 'Super, jetzt hast du wieder zwei Tore geschossen, aber was nun?' Das hatte ich früher halt nie, weil immer wer dabei war. Ich musste lernen, damit umzugehen. Dadurch habe ich viel über mich herausgefunden."

Kein Platz bei Rapid

Dabei stand ein Wechsel in eine 2. Liga nach seinen Auftritten in der Bundesliga für Rapid und Hartberg bei Kriwak eigentlich nicht am Zettel: "Es ist zwar eine zweite Liga, aber von der Qualität her schon sehr interessant. Auch die Infrastruktur der Vereine und die Stadien sind sehr sehenswert, die zudem gut besucht sind. Der sportliche Teil hat man mich zudem überzeugt, es wurde bislang alles vom Verein eingehalten, was mir bei der Vertragsunterzeichnung versprochen wurde. Mittlerweile habe ich mich auch sehr gut angepasst."

Seine Zeit bei den Grün-Weißen und auch in Hartberg - obwohl er dort nur zwei Treffer erzielte - waren für ihn eine gute Vorbereitung auf den offensiv ausgerichteten Fußball, den man in Dordrecht praktiziert. Dass es für den 1,98-Meter großen Stürmer in Wien nicht weiterging, empfindet Kriwak als "schade", doch den Abschied aus Hütteldorf sieht er als folgerichtig an: "Es war mir zu riskant, dass ich wieder ein halbes oder ganzes Jahre verliere, wenn ich wenig spiele. Damals waren ja zusätzlich zu Guido Burgstaller und Fally Mayulu auch noch Bernhard Zimmermann und Ferdy Druijf im Kader und dadurch, dass ich mich bei Hartberg nicht so beweisen konnte, wäre es eng geworden. Da bin ich realistisch genug, dass etwas anderes sinnvoller erschien."

Seinen Ex-Klub verfolgt der Goalgetter aber auch aus der Ferne weiterhin: "Da ich Samstag grundsätzlich kein Match habe, kann ich mir da jede Partie ansehen." Auch den ersten Derby-Sieg im Allianz Stadion bekam er natürlich mit: "Sie haben einen richtigen Aufwärtstrend mit dem neuen Trainer und es war auch wirklich an der Zeit, dass sie da mal gewinnen. Jetzt wird es Zeit, dass sie eine Serie starten und im Derby die Bilanz umkehren."

Erfolg soll es nun auch wieder bei seinem Klub geben, der als Partnerverein von Feyenoord Rotterdam - wo mit Gernot Trauner ein ÖFB-Legionär den Abwehrchef gibt - einen besonderen Anreiz mitliefert. Läuft es in Dordrecht gut, könnte auch der Erstligist anklopfen. "Das wäre natürlich ein Traum, wenn das eintrifft. Dementsprechend muss ich weiter meine Leistung zeigen, Tore schießen und dann sieht man eh, was passiert", betont Kriwak, der bei seinem aktuellen Verein noch bis 2025 unter Vertrag steht.

Kriwaks Ziel ist jedenfalls, irgendwann in eine erste Liga zurückzukommen. Den Zeitpunkt dafür kann und will der Angreifer noch nicht festlegen: "Wenn man sich meine bisherige Karriere anschaut, sieht man, wie schnell es im Fußball gehen kann. Vom Wiener Sport-Club ging es schnell zu Rapid und von dort über eine Leihe in die Niederlande. Richtig planen kann man sowieso nichts, es kommt dann alles eh wieder doppelt anders und umgekehrt (lacht). Man wird sehen, wo die Reise hingeht."