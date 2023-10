Kritische Tage für Kramaric

Hoffenheims Torjäger Kramaric muss tatenlos mit ansehen, wie der WM-Dritte Kroatien die EM-Teilnahme gefährdet und droht auch gegen Frankfurt auszufallen.

Nach der so unbefriedigenden vergangenen Saison schien nun die neue Spielzeit ganz nach Wunsch von Andrej Kramaric zu verlaufen. Gleich im Pokal erzielte der TSG-Topstar seine ersten beiden Saisontreffer und legte auch wie gewohnt in der Liga nach. Vier Tore hat der Kroate bislang geschossen und dabei drei Elfmeter sicher verwandelt, in Heidenheim sogar zwei, weil der erste Versuch hatte wiederholt werden müssen. Insgesamt sind also acht Scorerpunkte nach acht Pflichtspielen verbucht, das kann sich sehen lassen.

Bluterguss im Oberschenkel

Und auch im Nationalteam lief es erfolgreich an, im September steuerte Kramaric in der EM-Qualifikation ein Tor beim 5:0-Sieg gegen Lettland bei und erzielte beim 1:0-Erfolg in Armenien den entscheidenden Treffer.

Nun im Oktober aber durchlebt Kramaric kritische Tage. Erst mit einigem Abstand zu der Heimniederlage in der Liga gegen Borussia Dortmund stellte sich heraus, wie schwer der rechte Oberschenkel des 32-Jährigen nach einer heftigen Attacke von BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck lädiert war. Ein heftiger Bluterguss hatte sich an der Rückseite gebildet, der sich nicht punktieren ließ und der Kramaric nach wie vor zur Pause zwingt.

Zwei Niederlagen in der EM-Qualifikation

Schon das Ligaspiel vor der Länderspielpause in Bremen (3:2) hatte Kramaric deshalb verpasst, war aber dennoch zur Nationalmannschaft gereist, in der Hoffnung, dank intensiver Behandlung im Lauf der Maßnahme eingreifen zu können. Pustekuchen. In beiden Länderspielen konnte der Kreativgeist nicht eingreifen und musste tatenlos mit ansehen, wie seine Kollegen gleich beide Partien verloren. Zunächst setzte es eine 0:1-Heimniederlage gegen die Türkei (ohne den an der Schulter verletzten Ozan Kabak), am Sonntag dann musste der WM-Dritte und Nations-League-Finalist auch noch in Wales 1:2 geschlagen geben. Nun ist sogar Kroatiens EM-Teilnahme gefährdet, weil die Waliser damit nach Punkten (10) gleichzogen und die Türken bereits uneinholbar die EM-Tickets buchten.

Da hat Kramaric bei seiner Rückkehr nach Hoffenheim auch eine gehörige Portion Frust mit im Gepäck. Zumal auch sein Einsatz gegen Eintracht Frankfurt am kommenden Samstag nach der langen Zwangspause arg gefährdet ist. Dagegen durfte der nach seiner Schulterluxation im Verein verbliebene Kabak sich über den EM-Start der Türkei freuen. Auch Florian Grillitsch hat mit der Auswahl Österreichs mit einem 1:0-Sieg in Aserbaidschan alles klar gemacht.

Skov und Szalai haben beste EM-Aussichten

Zudem haben auch die Hoffenheimer Robert Skov, der bei Dänemarks 3:1 gegen Kasachstan doppelt traf sowie Attila Szalai, der mit Ungarn einen wichtigen 2:1-Erfolg gegen Serbien einfuhr, beste EM-Aussichten.

Spannend macht es dagegen Wout Weghorst mit den Niederlanden. Zwar konnte die Elftal im eminent wichtigen Spiel in Griechenland mit einem 1:0-Sieg wieder nach Punkten gleichziehen, ist aber weiter gehörig unter Druck. Zudem hatte es der Hoffenheimer Mittelstürmer zusätzlich spannend gemacht, weil Weghorst zunächst mit einem Elfmeter an Griechenlands Torhüter gescheitert war, den zweiten Strafstoß versenkte dann Liverpools Abwehrstar Virgil van Dijk.