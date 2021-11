Kritik nach Sieg: Bremer SV hält die Spannung hoch - Brinkum mit furioser Halbzeit

Der Bremer SV hatte auch mit dem ESC Geestemünde relativ wenig Schwierigkeiten, trotzdem war Trainer Benjamin Eta nach dem 3:1 unzufrieden. Das galt in ähnlicher Form auch beim einzigen Verfolger Brinkumer SV nach einer zu passiven zweiten Halbzeit. Dennoch sprang beim TuS Schwachhausen ein 6:1-Erfolg heraus.

Die Bundesliga hat Bayern und Dortmund, die Bremen-Liga die beiden "BSVs": Der Bremer SV und der Brinkumer SV zeigten am 15. Spieltag ein weiteres Mal, dass sie das Maß aller Dinge sind, zwischen Brinkum (2.) und dem neuen Dritten Vatan Sport liegen schon elf Punkte.

Spitzenreiter Bremer SV duellierte sich am Samstag mit dem Fünften ESC Geestemünde und nach wenigen Sekunden passierte Unerwartetes: Eine Flanke erreichte Klowat, der aus 16 Metern flach in die untere linke Ecke einschieben konnte. Dieser Klowat trug jedoch das Geestemünde-Trikot, der Spitzenreiter war somit prompt gefordert. Und er erfüllte diesen Anspruch: In der 8. Minute erkämpfte sich Orlick den Ball, lief von links kommend auf Torwart Klobke zu und überwand ihn zum Ausgleichstor. Danach gab es viel Leerlauf zu sehen, nicht so in der 38. Minute, als Garcia Garcia frei auf Klobke zulief, der diesmal aber Sieger blieb. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte schlug der BSV doch nochmal zu: Eine Ecke landete bei Waki, der sich diese Chance nicht entgehen ließ. Geestemünde zollte im zweiten Spielabschnitt seinem aufopferungsvollen Kampf aus Halbzeit eins Tribut, es schienen mehr und mehr die Kräfte zu schwinden. Der Bremer SV hatte nun zahlreiche Möglichkeiten, Matar erhöhte in der 63. Minute verdientermaßen auf 3:1. BSV-Trainer Benjamin Eta war trotz des nächsten Dreiers aber nicht zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft und störte sich vor allem an der mangelhaften Chancenverwertung.

Brinkumer SV zelebriert Tempofußball

Chancenwucher konnte man dem Brinkumer SV in der ersten Halbzeit beim TuS Schwachhausen nicht vorwerfen: Die Gabel-Elf wandelte den Frust über die jüngste 3:5-Niederlage im Topspiel gegen den Bremer SV in positive Aggressivität um. In der 10. Minute ließ Kujabi nach toller Vorlage von Bekjar TuS-Torwart Tiemann aussteigen und schob zur Führung ein. In Minute 26 legte Bekjar erneut für Kujabi auf, 2:0. Schwachhausen lief weitestgehend hinterher, Safi setzte nach knapp einer halben Stunde zu einem unwiderstehlichen Sololauf an, legte quer auf Artmann, der auf 3:0 erhöhte. Brinkum war noch lange nicht satt, Bekjar bediente in der 33. Minute Safi mit einem Pass in die Tiefe und der Toptorjäger der Liga vollstreckte mit einem platzierten Flachschuss. Safi legte noch das 5:0 nach (42.), ehe ein Kujabi-Lupfer den 6:0-Pausenstand fixierte (44.). Nach Wiederanpfiff ließ es Brinkum langsamer angehen, zu langsam wie Trainer Mike Gabel dem "Weser-Kurier" verriet: "Wir wollten dann zwar einige Gänge runterschalten, aber das waren zu viele." So bekam Schwachhausen, das jetzt natürlich nicht mehr viel zu verlieren hatte, mehr Spielanteile und konnte sich immerhin über den Ehrentreffer von Hoti freuen (76.). Schwachhausen bleibt trotz der Niederlage Sechster, kann aber nicht zwangsläufig von einer sorgenfreien Saison ausgehen, da Platz 15 nur fünf Punkte entfernt ist.

Diesen Platz 15 nimmt neuerdings der SFL Bremerhaven ein. Gegen den SV Hemelingen erzielte Thomas zwar in der 55. Minute die Führung, aber der SVH schlug spät durch einen Lepe-Elfmeter (80.) und Janke (88.) zurück. Hinzu kam, dass der Blumenthaler SV die dritte Mannschaft des SV Werder Bremen mit 3:1 schlug und so über den Strich springt. Chinaka (4./25.) und dazwischen Lammers (18.) sorgten früh für klare Verhältnisse, Hagens traf für Werder in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.

Ansonsten stach an diesem Spieltag heraus, dass der OSC Bremerhaven gegen die Leher Turnerschaft einen 0:2-Pausenrückstand in ein 2:2 verwandelte und dass Schlusslicht BSC Hastedt dem Siebten SG Aumund-Vegesack immerhin ein 1:1-Unentschieden abtrotzte.