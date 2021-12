Kritik-Hagel nach Pandemie-Verharmlosung: Jörn Heins tritt beim OSC Bremerhaven zurück

Jörn Heins ist nicht länger Trainer beim OSC Bremerhaven. Nachdem der Verein aufgrund einiger vermeintlich pandemieverharmlosender Aussagen des Übungsleiters in der Kritik stand, räumte dieser nun seinen Platz.

Der Bremer Oberligist OSC Bremerhaven muss sich nach einem neuen Coach umsehen. Im Zuge der anhaltenden Kritik am Cheftrainer räumte dieser laut mehreren Medienberichten nun freiwillig seinen Platz.

Heftige Kritik nach Pandemie-Verharmlosung

Was war passiert? Am vergangenen Wochenende soll sich Heins in einem Video, das später auf dem Facebook-Kanal des Vereins ausgestrahlt wurde, als Impfgegner positioniert und die Corona-Pandemie verharmlost haben. Außerdem hätte er sich absichtlich mit Corona infiziert, um sich mittels eines Genesenen-Status an die im Sport geltenden Auflagen halten zu können. Der Verein erntete nach den pandemieverharmlosenden Aussagen des Übungsleiters haufenweise Kritik von allen Seiten. Heins wurde daraufhin vom OSC-Präsidium abgemahnt und entschuldigte sich öffentlich. Eine Entlassung des Trainers schien der Oberligist aber nicht in Erwägung zu ziehen.

Um weiterer Kritik am Verein entgegenzuwirken, trat Heins nun offenbar freiwillig von seinem Amt zurück. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Bis auf Weiteres wird Vize-Präsident und Co-Trainer Björn Böning den Job an der Seitenlinie übernehmen.