Kritik an Klopps Wechseln - Emerys Ansage vor dem Rückspiel

Der FC Liverpool hat beste Aussichten auf einen weiteren Einzug ins Champions-League-Finale. Jürgen Klopp musste sich trotzdem leise Kritik anhören.

Der FC Liverpool hat am Mittwoch das geschafft, was Juventus Turin und der FC Bayern in den Runden zuvor nicht gelungen war: Er knackte Villarreals Defensivriegel immer wieder, vor allem aber lief er kein einziges Mal ernsthaft Gefahr, ein Gegentor zu kassieren.

Weil das Gegenpressing "herausragend" (Jürgen Klopp) funktionierte, brachten die Gäste in einem Champions-League-Halbfinalhinspiel nur einen einzigen Abschluss zustande und den nicht mal aufs Tor. Viel deutlicher konnte Liverpool nicht machen, wer Favorit auf den Endspieleinzug ist.

Trotzdem stufte Klopp den Zwischenstand gewohnt zurückhaltend ein. "Es steht 2:0, Halbzeit, nicht mehr, nicht weniger", sagte er und warnte pflichtbewusst: "Das ist ein gefährliches Ergebnis. Noch ist nichts passiert." Im Rückspiel - ohne Auswärtstorregel - müsse seine Mannschaft "voll in Alarmbereitschaft" sein und spielen, "als gebe es nichts zu verteidigen".

TV-Experte Owen ärgert sich, dass Villarreal "noch Puls hat"

Hatte Klopp selbst gar die Chancen auf eine noch bessere Ausgangslage geschmälert? "Ich finde, er hat Wechsel vorgenommen, die fast nicht dafür geworben haben, auf einen weiteren Treffer zu gehen", übte "BT Sport"-Experte Michael Owen leise Kritik. Dass Klopp etwa den deutlich defensiveren Joe Gomez für Trent Alexander-Arnold brachte, gefiel dem früheren Liverpooler Angreifer nicht.

"Er hat ein paar Kräfte geschont", so Owen, dabei wäre die Paarung bei einem dritten Tor aus seiner Sicht schon entschieden gewesen. Nun aber lebe sie im Rückspiel noch. "Villarreal hat noch Puls."

Dass Klopp angesichts von noch drei möglichen Titeln, dem frühen Premier-League-Anstoß am Samstag (13.30 Uhr in Newcastle) und namhaften Bankoptionen Torschütze Sadio Mané, Kapitän Jordan Henderson (beide 72. Minute), Alexander-Arnold und Luis Diaz (beide 81.) vom Platz nahm, war ihm nun wirklich nicht vorzuwerfen. Trotzdem hatte die Partie in der Schlussphase in der Tat eher den Charakter eines nicht mehr ganz so intensiven Trainingsspiels. Die Reds kontrollierten sie und schienen mit dem Resultat zufrieden zu sein - genau wie Villarreal.

Emery: Rückspiel "wird ganz anders werden"

Die Spanier setzen nun voll aufs Rückspiel am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker), das sie anders als gegen Juve und Bayern im heimischen Estadio de la Ceramica bestreiten dürfen. "Zuhause werden wir versuchen, etwas zu verändern, vielleicht auch taktisch", verkündete Trainer Unai Emery, dessen Konter-Matchplan in Liverpool überhaupt nicht aufgegangen war. "Das Spiel wird ganz anders werden." Seine Ansage: "Sie werden mehr leiden müssen als heute."

Davon allerdings war Klopp ohnehin ausgegangen. "Wir wissen, dass auf uns eine knifflige Atmosphäre wartet. Diese Spieler, dieser Trainer werden mit allem, was sie haben, dafür (fürs Weiterkommen, Anm. d. Red.) kämpfen." Aber: "Was mir gefällt, ist, dass auch wir kämpfen werden mit allem, was wir haben."