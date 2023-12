Kriterien: Nur die Leistung zählt, nicht das Potenzial

Was sind die Parameter für die Einstufung der Bundesliga-Profis in die kicker-Rangliste? Zwei Faktoren entscheiden.

1956 veröffentlichte der kicker erstmals die Rangliste des deutschen Fußballs. Seit jenem Jahr steckt die Redaktion im Halbjahres-Rhythmus die Köpfe zusammen, argumentiert, diskutiert - und stimmt letztendlich ab, welche Spieler die Auszeichnung erfahren, aufgeführt zu werden.

Erbrachte Leistung im Bewertungszeitraum

Für die Einordnung der Spieler ist nicht deren Potenzial, sondern nur die erbrachte Leistung im Bewertungszeitraum entscheidend. Und dabei geht es nicht nur um kicker-Noten, Tore, Assists oder Zweikampfwerte; auch der Gesamteindruck unserer Experten, die nah dran sind an den jeweiligen Klubs und Spielern, ist wertvoll für die Einschätzung.

In den Bewertungszeitraum für diese Winter-Rangliste 2023/24 fallen die Spiele, die im zweiten Halbjahr 2023 ausgetragen wurden - sowohl für die Vereine (in der Liga sowie in den nationalen und internationalen Pokalwettbewerben) als auch für die Nationalmannschaften.

Mindestens acht benotete Pflichtspieleinsätze in der Bundesliga

Voraussetzung für eine Einstufung in der Rangliste der Bundesliga ist, dass ein Spieler insgesamt mindestens acht benotete Pflichtspieleinsätze im Bewertungszeitraum für seinen Klub oder sein Nationalteam vorweisen kann. In der 2. Bundesliga müssen neun benotete Spiele im zweiten Halbjahr zu Buche stehen.

Aufgeführt werden die Spieler jeweils auf der Position, auf der sie die meisten Spiele absolviert haben.

