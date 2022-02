Kristoffersen zaubert und siegt - Straßer Sechster

Die Startnummer 1 brachte Henrik Kristoffersen in Garmisch-Partenkirchen Glück, der Norweger wurde im siebten Slalom der Saison nach einer starken Vorstellung der siebte Sieger. Linus Straßer wurde Sechster.

Henrik Kristoffersen umkurvte die Slalomstangen am Gudiberg am schnellsten. imago images/CEPix

Straßer hat beim ersten der beiden Slalom-Weltcups in Garmisch-Partenkirchen den erhofften Podestplatz verpasst. Der Münchner wurde beim deutschen Heimrennen am Samstag Sechster. Sein Rückstand auf den Norweger Henrik Kristoffersen, der als Zweiter in den zweiten Durchgang ging und nach einem Fehler im oberen Teil alles riskierte und mächtig aufdrehte, betrug 1,01 Sekunden.

Zweiter wurde der Schweizer Loic Meillard (+0,14) vor dem Österreicher Manuel Feller (+0,51). Meillards Landsmann Tanguy Nef ging überraschend als Führender in den zweiten Durchgang, schied dann aber aus. Durch den Erfolg Kristoffersens gibt es nach sieben Slaloms dieser Weltcup-Saison bereits sieben unterschiedliche Sieger.



Die sechs weiteren deutschen Starter - darunter Alexander Schmid und Julian Rauchfuss, die mit Straßer vor einer Woche Olympia-Silber im Mixed-Teamevent geholt hatten - schafften es nicht in den zweiten Lauf. Am Sonntag steht am Gudiberg noch ein zweiter Slalom an.