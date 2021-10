Kristjansson wechselt von Stuttgart nach Leipzig

Viggo Kristjansson (28) wechselt zur kommenden Saison innerhalb der Bundesliga vom TVB Stuttgart zum SC DHfK Leipzig - und kehrt damit nach Sachsen zurück.

Er spielt ab Sommer wieder in Leipzig: Viggo Kristjansson. picture alliance

"Wir bedauern den Abgang von Viggo sehr", wird TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt zitiert: "Er hat sich in der vergangenen Saison super entwickelt und so die Aufmerksamkeit vieler Vereine auf sich gezogen. Wir haben alles versucht, aber wir müssen unsere finanziellen Grenzen respektieren." Derzeit zwingt eine Daumenverletzung den Linkshänder zu einer Pause.

Kristjansson erhält in Leipzig einen ab Juli 2022 gültigen Zweijahresvertrag, wie beide Klubs am Donnerstag mitteilten. Der Linkshänder war 2019 aus Wien nach Leipzig gewechselt, von wo er im gleichen Jahr nach Wetzlar weiterzog. Nach der Saison 2019/20 ging Kristjansson nach Stuttgart, wo er mit 230 Bundesligatreffern in seiner ersten Saison direkt zum Topscorer der Schwaben avancierte. Nun aber kehrt der Isländer nach Leipzig zurück, wo er perspektivisch nicht mehr gegen den Abstieg spielen dürfte.

"Ich finde es sehr spannend, wieder für den SC DHfK aufzulaufen und freue mich auf meine Rückkehr nach Leipzig", wird Kristjansson auf der Leipziger Website zitiert: "Ich habe mich für den Wechsel entschieden, weil der SC DHfK der Verein war, der sich am meisten um ich bemüht hat und mich unbedingt verpflichten wollte. Mein Kontakt zum Verein und der Mannschaft war auch nach meinem Weggang vor zwei Jahren nie abgerissen."

Remke muss seinen Platz räumen

Für die Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 planen die Sachsen im rechten Rückraum mit Sime Ivic und Kristjansson, weswegen der auslaufende Vertrag mit Gregor Remke nicht verlängert wird. "Das war sicherlich keine leichte Entscheidung, denn Gregor ist ein Leipziger Junge, der hier alle Nachwuchsteams durchlaufen hat, sich maximal mit dem Verein identifiziert und den ich unheimlich schätze", gab Geschäftsführer Karsten Günther zu: "Doch wir haben sie im Sinne unserer sportlichen Weiterentwicklung getroffen und Gregor in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt."