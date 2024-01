Kristjan Horzen: "Nicht viel denken, einfach spielen"

Kristjan Horzen feierte am Sonntag mit Slowenien einen Sieg gegen die Niederlande. Der Kreisläufer des VfL Gummersbach stand im Kurzinterview nach dem Abpfiff Rede und Antwort und blickte unter anderem auf den Vorrundenabschluss gegen Dänemark (Dienstag, 18:00 Uhr)...

Kristjan, wie wichtig war für euch dieser Sieg?

Kristjan Horzen: Wir sind alle sehr zufrieden mit diesem Sieg, das ist sehr wichtig für unseren Kopf. Wir haben vor dem Spiel gesagt, dass wir das Spiel für unsere Stimmung gewinnen müssen, das war das Wichtigste für uns.

Wir haben das Spiel auch gleich richtig gut eröffnet und haben uns schon acht Tore Unterschied in der ersten Halbzeit erarbeitet. Dann hat Holland in der zweiten Halbzeit aber wirklich gut gespielt und wir haben viele Würfe verschossen. Am Ende haben wir es aber geschafft, zu gewinnen. Gratulation an meine Mannschaft!

Zum Abschluss der Vorrunde geht es gegen Dänemark. Was erwartest du von dem Spiel?

Wir wissen alle, was Dänemark für eine starke Mannschaft ist. Dänemark hat auf jeder Position zwei oder drei Weltklasse-Spieler. Wir müssen kompakt in der Abwehr bleiben und dürfen im Angriff nicht so viele technische Fehler machen, sonst kommt immer der Gegenstoß und die Schnelle Mitte gegen uns. Und wenn wir selbst eine Chance bekommen, dann muss der Ball ins Tor gehen. Wir haben aber keinen Druck. Wir müssen nicht so viel denken, sondern einfach nur spielen und dann sehen wir, was passiert.

Zum Abschluss: Du spielst inzwischen zwei zweieinhalb Jahren in der Bundesliga. Wie erlebst du diese Europameisterschaft in Deutschland?

Ich finde es wirklich schön! Ich mag sehr gerne hier in Deutschland spielen, denn die Halle ist immer voll und Zuschauer sind richtig laut.