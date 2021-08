Kristin Pudenz holt sensationell olympisches Silber im Diskuswerfen

Die Potsdamerin Kristin Pudenz hat bei den Olympischen Spielen in Tokio überraschend Silber im Diskuswerfen gewonnen.

25 Jahre nach Ilke Wyludda hat Kristin Pudenz wieder eine Olympia-Medaille für Deutschland im Diskuswerfen gewonnen. Die deutsche Meisterin, die in diesem Jahr immer wieder Probleme mit der Achillessehne hatte, gewann im Regenchaos - für rund eine Stunde musste unterbrochen werden - mit neuer Bestleistung von 66,86 Metern sensationell Silber und vergoss danach Tränen der Freude. Es war zugleich die erste deutsche Leichtathletik-Medaille in Tokio.

"Mir hat die Pause in die Karten gespielt"

"Bestleistung werfen ist natürlich immer cool, aber ich hätte nie gedacht, dass es für Silber reicht", sagte Pudenz, die vorher die "Top Acht" angepeilt hatte, in der ARD. "Mir hat die Pause in die Karten gespielt", ergänzte sie. In der Tat zeigte Pudenz, die nicht zu den Favoritinnen zählte, im Regenchaos von Tokio eine unglaubliche Nervenstärke.

Die dreifache Diskus-Weltmeisterin Franka Dietzsch bejubelte den großen Erfolg von Pudenz in der Heimat: "Sensationell! Da hat sie richtig zugeschlagen", sagte die 53-jährige Neubrandenburgerin der dpa. Der über viele Jahre dominierenden deutschen Werferin war eine Olympia-Medaille immer verwehrt geblieben.

Und auch Wyludda meldete sich zu Wort: "So überraschend war das für mich nicht", sagte die 52-Jährige aus Halle/Saale, die den Vater von Pudenz aus aktiven Zeiten gut kennt. "Kristin hat in diesem Jahr eine hervorragende Entwicklung hingelegt. Ich hoffe, dass sich die Situation bei den Frauen jetzt stabilisiert und dass es etwas vorwärts geht."

Allman nicht zu schlagen, nur Blech für Perkovic

Gold ging im Olympiastadion der japanischen Metropole an Valarie Allman aus den USA, Bronze holte Yaime Perez (Kuba). Achte wurde Marike Steinacker (Leverkusen), Claudine Vita (Neubrandenburg) schied im Vorkampf aus. Die Kroatin Sandra Perkovic, Olympiasiegerin von 2012 und 2016, verpasste als Vierte (65,01) eine Medaille.