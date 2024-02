Krisensitzung: Schalker geigen sich lange die Meinung

Es kracht auf Schalke: Die Trainingswoche begann am Montag mit einer langen Krisensitzung, woraufhin sogar die geplante öffentliche Trainingseinheit abgesagt wurde. Der Ärger der Fans, die bis zu zweieinhalb Stunden in der Kälte gewartet hatten, war groß, der Verein bat um Entschuldigung.

Alles war angerichtet für die erste Einheit dieser kurzen Woche. Der Trainingsplatz auf dem großen Vereinsareal des FC Schalke 04 war mit einigem Aufwand präpariert, die Fans zuvor zur einzigen öffentlichen Einheit vor dem Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den FC St. Pauli eingeladen worden. Die ersten Anhänger versammelten sich um kurz nach 14 Uhr auf dem Klubgelände, um 14.30 Uhr sollte es losgehen, rund 100 Zuschauer warteten zu diesem Zeitpunkt. Es wurde 15 Uhr. 15.30 Uhr. 16 Uhr. Von Mannschaft und Trainerteam war nichts zu sehen.

Was hinter der langen Verzögerung steckte, liegt auf der Hand: Auf Schalke besteht spätestens seit der unterirdischen Leistung am Samstagabend in Magdeburg (0:3) hoher Gesprächsbedarf. Kurz nach der Partie hatte Mittelfeldspieler Paul Seguin bereits öffentlich den Wunsch geäußert, dass es in den nächsten Tagen "mal ordentlich knallt".

Wie sehr am Montag Nachmittag hinter verschlossenen Kabinentüten tatsächlich die Fetzen geflogen sind, ist nicht überliefert, aber klar ist: Eine solche Krisensitzung war mal dringend nötig. Marc Wilmots und Karel Geraerts, der aufgrund fehlender spielerischer Weiterentwicklung und einem Taktik-Schlingerkurs auch mannschaftsintern immer kritischer gesehen wird, sprachen zu den Profis, zudem geigten sich die Spieler dann auch ohne die Anwesenheit von Sportdirektor und Trainer noch die Meinung.

Viele Fans waren sauer

110 Minuten nach dem angekündigten Trainingsbeginn trottete die Mannschaft schließlich Richtung Platz. Die Spieler schrieben (in Laufschuhen) Autogramme, während der Staff die Trainingsutensilien wieder einräumte. Des Rätsels Lösung: Der geplante Trainingsablauf war wegen des Ausmaßes der Ursachenforschung kurzfristig über den Haufen geworfen worden, statt der vorgesehenen Einheit ging das Team laufen - abseits des Vereinsgeländes.

Viele Fans waren sauer wegen des schlechten kommunikativen Ablaufs. Schalke 04 versuchte am Ende noch zu retten, was zu retten war. Für die paar Hartgesottenen, die teils zweieinhalb Stunden planlos in der Kälte ausgeharrt hatten, wurde heißer Tee organisiert, später kam die Info vom Klub: Außerplanmäßig wird nun die Einheit am Dienstag öffentlich sein. Sie soll um 10.30 Uhr beginnen. Pünktlich, versteht sich.