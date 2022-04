Krisensitzung bei Chelsea - Tuchel: "Das ist kein Amateurfußball"

Der FC Chelsea steckt in einem Leistungsloch - und Thomas Tuchel will sein Team da schnell wieder herausziehen. Schaden ist aber schon angerichtet worden, weswegen der Blues-Trainer eine Krisensitzung einberufen hat.

Ein überraschendes 1:4 in der Premier League gegen Außenseiter Brentford - gefolgt von einem 1:3 gegen Real Madrid im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals: Der FC Chelsea droht beim Saisonendspurt die großen Ziele aus den Augen zu verlieren.

Denn während in der Königsklasse nun das Aus als amtierender Titelträger bevorsteht, ist die erneute CL-Qualifikation über die heimische Liga als derzeitiger Dritter ganz und gar nicht gesichert. Weitere Aussetzer könnten den aktuellen Vorsprung von fünf Punkten auf die Londoner Verfolger Tottenham und Arsenal weiter schmelzen lassen.

Mittendrin dabei: ein angesäuerter Thomas Tuchel. Der CFC-Coach hat schon unmittelbar nach dem kassierten Dreierpack von Real-Star Karim Benzema angefressen zu Protokoll gegeben: "Wir sind so weit weg von unserem Level - in absolut allem, was ein Spiel verlangt. Das ist alarmierend. Zwei Spiele, sieben Gegentore, nichts hat sich geändert." Und weiter: "Wenn wir so weiterspielen, brauchen wir nicht ans Bernabeu zu denken: Wir werden zerlegt im Bernabeu!"

"Wir stecken da gemeinsam drin"

Damit das aber nicht passiert und sein Team alles daran setzt, doch noch die Champions-League-Wende sowie das mindeste Premier-League-Ziel zu erreichen, hat Tuchel zu einer Art "Sitzkreis" mit der Mannschaft gebeten. Sinn der Krisensitzung? Der Trainerstab sei "nicht nur enttäuscht, sondern auch wütend" über die zuletzt schwachen Leistungen der Mannschaft - und habe daher eine Diskussionsrunde einberufen.

Dabei hat Tuchel seinen Standpunkt klar gemacht: "Manchmal muss man Dinge so angehen. Das ist kein Amateurfußball." Der 48-Jährige kritisiert insbesondere die Defensive der Blues, Intensität und Einsatzbereitschaft fehle: "Es sieht uns gar nicht ähnlich, so zu verteidigen."

Trotz seiner Wut hat es der frühere Mainzer, Dortmunder und Pariser Coach nach eigenen Angaben allerdings vermieden, persönlich zu werden: "Wir zeigen nicht mit dem Finger auf Einzelne, suchen keinen Schuldigen. Wir stecken da gemeinsam drin."

