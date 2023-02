Krisengipfel in Meppen: Krämer erwartet 1860 "mit enormer Wucht"

Drittliga-Schlusslicht SV Meppen erwartet am Samstag strauchelnde Münchner Löwen. SVM-Coach Stefan Krämer hat dennoch eine hohe Meinung von den Sechzigern.

Die Marschroute in Meppen ist klar: "Die Löwen besiegen!". Damit umschrieb der SV auf der Vereinswebseite das Ziel für Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn der TSV 1860 München in der heimischen Hänsch-Arena zu Gast ist.

Doch ob noch alle Meppener wissen, wie das geht, ist bei einem Blick auf die Sieglos-Serie des Tabellen-20. eine nicht ganz unberechtigte Frage. Seit einem knappen halben Jahr wartet der SV auf einen Sieg in der 3. Liga. Im Sommer vergangenen Jahres, genauer gesagt am 14. August, besiegten die Emsländer Waldhof Mannheim mit 6:2. Seit mittlerweile 17 Spielen warten die Niedersachsen auf einen Dreier. Da der Rückstand zum rettenden Ufer angesichts der langen Durststrecke nur fünf Punkte beträgt, dürfen sich die Meppener aber weiter Hoffnung auf den Klassenerhalt machen.

Krämer sieht in Löwen "mit das Beste, was die Dritte Liga zu bieten hat"

Zumal mit dem TSV 1860 unter Interimstrainerduo Günther Gorenzel und Stefan Reisinger ein Gegner anreist, der mit nur einem Sieg aus den ersten vier Spielen des Jahres ebenfalls auf Formsuche ist. SVM-Trainer Stefan Krämer ist trotzdem voll des Lobes für die Löwen: "1860 München ist mit das Beste, was die Dritte Liga zu bieten hat. Gerade offensiv können sie aus dem Vollen schöpfen. Sie kommen mit großer Qualität und enormer Wucht."

Krämer macht die Stärke der Gäste besonders an einem Neuzugang fest: Raphael Holzhauser, der sich erst im Winter den Löwen anschloss. Zuvor spielte der Österreicher unter anderem in der Bundesliga für Augsburg und Stuttgart. Aus der gemeinsamen Zeit in Belgien kennt Krämer (KAS Eupen) die Stärken Holzhausers (Beerschot VA): "Ich kenne ihn aus der belgischen Liga, und weiß, was er für ein erstklassiger Mittelfeldakteur ist. Das alles untermauert, was die Zielsetzung bei den Münchnern ist."

SVM-Neuzugang Soares fraglich - Steinhart fehlt 1860 gesperrt

Für die hohe Heimhürde muss der Trainer weiter ohne Luka Tankulic (individuelles Training nach Knie-OP) und Mirnes Pepic (Knieprobleme) auskommen. Jonas Fedl (Adduktoren-OP) und Torhüter Matthis Harsman (Magen-Darm) stehen ebenfalls nicht zur Verfügung. Dagegen trainierten unter der Woche David Blacha, Max Dombrowka, Yannick Osée, Willi Evseev, Samuel Abifade und Torwart Jonas Kersken wieder voll mit der Mannschaft. Krämer ist guter Dinge, die Rückkehrer wieder schnell an das Team heranzuführen. Hinter Winterneuzugang Bruno Soares steht dagegen ein Fragezeichen. Wie Meppen mitteilte, lag Stand Freitagmittag noch keine Spielberechtigung für den Brasilianer vor.

Bei den Löwen kehren Yannick Deichmann nach Gelbsperre und Daniel Wein nach Erkrankung zurück. Aufgrund seiner fünften Gelben Karte muss Phillipp Steinhart pausieren.