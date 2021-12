Krisenduelle und der enge Kampf um Platz zwei: Das bringt der Drittliga-Spieltag

Der Hinrunden-Abschluss in der 3. Liga steht mal wieder im Zeichen des engen Rennens um die Spitzenplätze. Im Fokus stehen nach Chaostagen und sportlicher Misere auch die Löwen, Zebras und der SC Verl.

Türkgücü-Kaiserslautern: Duell der Gegensätze ohne Antwerpen

Den Auftakt zum 19. Spieltag macht das Geisterspiel zwischen Türkgücü München und dem 1. FC Kaiserslautern am Freitag (19 Uhr). Nur einen Sieg haben die Gastgeber aus den vergangenen acht Partien geholt, der FCK hingegen holte im selben Zeitraum 17 Punkte. Ungewohnt im leeren Olympiastadion wird das Bild an der Seitenlinie sein: Während München wohl das letzte Mal mit Interimstrainer Alper Kayabunar antritt, muss bei den Gästen Frank Döpper den Gelb-gesperrten Marco Antwerpen vertreten. Hoffnung macht den Pfälzern, dass mit Tomiak und Winkler zwei Säulen der soliden Abwehrkette wieder zur Verfügung stehen.

Herbstmeister gegen frustrierte Osnabrücker - Kampf um Platz zwei

Mit drei Siegen in Folge sicherte sich der 1. FC Magdeburg bereits am vergangenen Spieltag die Wintermeisterschaft - und das mit einem Spiel weniger. Zum offiziellen Hinrunden-Abschluss am Samstag (14 Uhr) empfängt das beste Heimteam das zuletzt dreimal in Serie sieglose Osnabrück. "Wir bleiben unserem Weg treu und fahren auch nach Magdeburg, um dort zu gewinnen", kündigt VfL-Trainer Daniel Scherning aber trotzig an.

Parallel peilen mit dem Dritten Waldhof Mannheim (31 Zähler, beim TSV Havelse) und dem Vierten 1. FC Saarbrücken (30, gegen formstarke Freiburger) zwei Verfolger des Spitzenreiters Rang zwei an. Den belegt momentan Eintracht Braunschweig (32 Punkte). Auch die Niedersachsen sind am Samstag - ohne den verletzten Maurice Multhaup - im Einsatz und treten bei Viktoria Köln an.

Nach unruhigen Tagen: Löwen in Dortmund - Krisenduell: MSV empfängt Verl

Bei 1860 München hängt nach dem desolaten 2:5 gegen Magdeburg und der Aussortierung von Kapitän Mölders der Haussegen schief. Nun soll die Gefahr von weiteren Chaostagen durch einen Sieg im Gastspiel bei Borussia Dortmund II gebannt werden. Den Westfalen fehlen mit Papadopoulos (Gelbsperre) und Dams (Bänderriss) zwei wichtige Akteure - ein Vorteil für die Giesinger?

Aus tabellarischer Sicht noch angespannter als beim TSV 1860 ist die Lage in Duisburg. Die Zebras stecken nach drei Niederlagen in Serie in der Abstiegszone fest. Nun geht es gegen den SC Verl, der seit sechs Begegnungen auf einen Dreier wartet, ebenfalls auf einen Abstiegsplatz gefallen ist - ein Krisenduell also. "Hier brennt kein Baum", stellt SCV-Präsident Raimund Bertels allerdings klar. Duisburgs Coach Hagen Schmidt sagt im kicker-Interview (Donnerstagsausgabe): "Wir werden gegen Verl weder absteigen noch uns retten."

Meppen gegen Berlin - Kauczinski hofft auf ersten Sieg

Der Meppener Höhenflug erfuhr durch ein 0:5 in Braunschweig einen jähen Dämpfer, der aber durch einen Erfolg im Heimspiel gegen Viktoria Berlin am Sonntag (13 Uhr) wiedergutgemacht werden soll. Bei den Hauptstädtern steht Stürmer Falcao vor der Rückkehr in die Startelf. Später am Sonntag (14 Uhr) empfängt der Vorletzte Würzburg den FSV Zwickau. Zum Abschluss des Spieltags stehen sich in Wiesbaden der SVWW, der noch auf den ersten Sieg unter Markus Kauczinski wartet, und der Hallesche FC am Montag (19 Uhr) gegenüber.