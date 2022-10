Krisenduell in Duisburg - Topspiel im Grünwalder Stadion

Der MSV Duisburg und Viktoria Köln rutschen immer weiter in Richtung Keller - am Samstag treffen die punktgleichen Tabellennachbarn direkt aufeinander. Das Topspiel bestreiten der Zweite 1860 München und der Dritte SV Wehen Wiesbaden.

Der 13. Spieltag startet am Freitagabend (19 Uhr) mit dem Duell zwischen dem FSV Zwickau und dem SC Freiburg II. Die Zwickauer warten seit vier Partien auf einen Dreier (0/1/3) und rutschten dadurch unter den Strich. Besonders in der Offensive hakt es bei den Westsachsen, mit neun Toren stellt der FSV den zweitharmlosesten Angriff der Liga.

1860-Youngster Wörl mit Einsatzchancen - Personalsorgen bei Wiesbaden

Am Samstag (14 Uhr) steigt dann das Topduell zwischen dem Zweiten 1860 München und dem Dritten SV Wehen Wiesbaden. Die Löwen kehrten mit dem jüngsten 2:0-Sieg in Osnabrück wieder in die Erfolgsspur zurück und legten ihre kleine "Herbstkrise" ad acta. In Niedersachsen machte mit Wörl ein weiterer Youngster aus dem Talentschuppen der Giesinger auf sich aufmerksam, der 18-Jährige hat auch gegen die Hessen gute Chancen auf einen Einsatz. Der SVWW gehört mit drei Siegen in Folge zu den aktuell formstärksten Drittligisten, ein weiterer Dreier im Grünwalder Stadion würde Rang zwei bedeuten. Allerdings hat Coach Markus Kauczinski mit Verletzungssorgen zu kämpfen, gleich sechs Spieler fallen verletzt aus. "Egal welche Konstellation und wie viele Veränderungen - wir sind in der Lage gut zu spielen", gibt sich Kauczinski vor dem Duell selbstbewusst.

Osnabrück hält auch bei Spitzenreiter Elversberg an seiner Linie fest

Zeitgleich mit den Verfolgern geht auch Spitzenreiter SV Elversberg ins Rennen, der Tabellenführer empfängt den VfL Osnabrück. Die SVE muss allerdings auf zwei Stammkräfte verzichten: Mittelfeldmotor Jacobsen fehlt wegen einer Gelbsperre, Kapitän Conrad verletzte sich beim 0:1 im Pokal gegen den VfL Bochum. Osnabrück verzeichnete zuletzt zwei Niederlagen gegen Topteams, wird seiner Linie mit dem Mut zur Offensive und zum hohen Verteidigen treu bleiben: "Wir sind kein Team, dem tiefes Verteidigen und passive Spielanlage liegen", kündigte Trainer Tobias Schweinsteiger an.

Verfolgerduell in Dresden - Fährt Mannheim den siebten Heimsieg ein?

Sowohl Dynamo Dresden als auch der 1. FC Saarbrücken liegen in Reichweite der Aufstiegsränge, beide Vereine hinken den eigenen Ansprüchen aber trotzdem hinterher. Die Sachsen überstanden zwar die letzten sieben Partien ohne Niederlage, holten wegen mangelnder Konstanz in den letzten vier Partien aber nur sechs Zähler. Saarbrücken zog gar bereits die Reißleine und trennte sich von Trainer Uwe Koschinat. In Dresden wird wohl interimsweise erneut Manager Rüdiger Ziehl auf der Trainerbank sitzen, der neue Mann soll aber bereits in den Startlöchern stehen. Verzichten müssen die Saarländer auf Jacob, der Top-Torjäger (7 Treffer) wird wegen eines Kreuzbandrisses lange fehlen.

Der Heimnimbus von Waldhof Mannheim ist passé, im Pokal bezogen der SVW mit dem 0:1 gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg die erste Niederlage vor heimischen Publikum. In der Liga soll gegen Rot-Weiß Essen aber der siebte Dreier im siebten Heimspiel folgen. Damit fände auch ein langes Warten ein Ende, denn seit knapp vier Jahrzehnten konnte Waldhof zuhause nicht mehr gegen RWE gewinnen. Am 34. Spieltag der Zweitliga-Saison 1982/83 behielt Mannheim mit dem 3:1 letztmals die Oberhand. Essen feiert ein Wiedersehen mit Christian Neidhart, der kurz vor Ende der vergangenen Spielzeit an der Hafenstraße entlassen worden war.

Duisburg, Köln und Meppen: Wer schafft den Turnaround?

Zu einem Krisenduell treffen sich der MSV Duisburg und Viktoria Köln. Bei beiden Teams lief zuletzt wenig zusammen: Die Zebras verloren fünf ihrer letzten sechs Spiele und erzielten dabei nur zwei Tore, die Domstädter warten seit acht Partien auf einen Sieg. Beim MSV stottert derzeit besonders die Offensive, nur zwölf erzielte Tore sprechen Bände. "Uns fehlt derzeit die Durchschlagskraft", konstatiert Trainer Torsten Ziegner. Was besonders an Sturmtank Bouhaddouz liegt, der sich seit Wochen im Formtief befindet. In Köln sitzt Trainer Olaf Janßen noch fest im Sattel, muss sich aber an den Ergebnissen messen lassen.

Auch der SV Meppen befindet sich in der Krise, seit acht Partien haben die Emsländer nicht mehr gewonnen. Bei einem weiteren Misserfolg gegen den BVB II droht der Sturz in die Abstiegsränge. Kapitän Blacha stuft die Situation als "gefährlich" ein und fordert mehr Konzentration vor dem gegnerischen und dem eigenen Tor ein. Die Schwarz-Gelben dagegen hat seit vier Spielen nicht mehr verloren und möchte seinen Aufwärtstrend bestätigen: ""Wir wollen bis zur WM-Pause noch fleißig punkten", kündigt Trainer Christian Preußer an.

Ingolstadt und Aue wollen Aufwärtstrends bestätigen

Am Sonntag (13 Uhr) greift dann der FC Ingolstadt in das Geschehen ein. Die Schanzer arbeiten sich durch eine Serie von fünf Spielen ohne Niederlage (3/2/0) bis auf Rang vier in der Tabelle vor. Besonders dank der Defensive, die mit nur neun Gegentoren die stabilste der Liga ist. Beim VfB Oldenburg muss Coach Rüdiger Rehm aber auf seinen gesperrten Abwehrchef Musliu (5. Gelbe) verzichten. Oldenburg schlägt sich als Aufsteiger bisher wacker und liegt im Mittelfeld der Tabelle.

Eine Stunde später erfolgt der Anpfiff zwischen dem SC Verl und Erzgebirge Aue. Die Verler konnten bisher noch nie gegen die Veilchen gewinnen (0/3/3). Und die Sachsen haben sich seit dem Trainerwechsel stabilisiert, unter Interimscoach Carsten Müller gelangen zuletzt zwei Siege aus den letzten drei Partien bei einem Remis. Mit einem Dreier könnten die Sachsen im Idealfalls erstmals seit dem 4. Spieltag die Abstiegsränge verlassen.

Druck auf Meyer wächst - Bayreuth hofft auf mehr Tempo

Dies gilt ebenso für die SpVgg Bayreuth und den Halleschen FC, die sich am Montagabend (19 Uhr) zum Abschluss des Spieltags im Kellerduell treffen. Der Letzte empfängt den Drittletzten, verlieren verboten lautet das Motto. Der Aufsteiger baut auf die Rückkehr der Flügelspieler Jann George und Dennis Lippert, die beide mehr Tempo ins Spiel der Altstädter bringen sollen. Der HFC startete so schlecht wie nie in eine Drittligasaison, der Druck auf Trainer André Meyer wächst. "Jeder muss sich an den Erfolgen über einen bestimmten Zeitraum messen lassen. Über allem steht der Erfolg des Vereins und diese Saison die Absicherung der 3. Liga", sagte Präsident Jens Rauschenbach vor der richtungsweisenden Partie. Von einem Endspiel aber einem Ultimatum wollte er aber nicht sprechen.