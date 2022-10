Kriselndes Juve muss wochenlang auf di Maria verzichten

Juventus Turin spielt bislang eine Saison zum Vergessen, in der Liga graues Mittelmaß und in der Champions League droht das Vorrunden-Aus. Nun gesellen sich auch noch personelle Sorgen hinzu.

Wie der italienische Rekordmeister mitteilte, erlitt Angel di Maria beim 0:2 bei Maccabi Haifa eine leichte Blessur an der Kniesehne, wegen der er rund drei Wochen ausfallen wird. Juventus prognostizierte eine Ausfalldauer von rund 20 Tagen. Damit dürften zumindest argentinische Fußballfans aufatmen, würde di Maria doch rechtzeitig zur WM in Katar fit werden.

Der ob des schwachen Saisonstarts stark in die Kritik geratene Trainer Massimiliano Allegri muss also am Samstag im Derby gegen den FC Turin auf den Routinier verzichten. Ob das Allegri sonderlich Kopfzerbrechen bereitet, sei dahingestellt, immerhin verzichtete der Coach in der laufenden Saison schon mehrfach auf di Maria. Der 34-Jährige kommt in der laufenden Seria-A-Saison lediglich auf drei Einsätze; ebenso viele sind es in der Königsklasse.

So oder so: Bei der Alten Dame ist gehörig Druck auf dem Kessel, Klub-Präsident Andrea Agnelli, der sich nach der Blamage von Haifa enorm enttäuscht von der Leistung der Juve gezeigt hatte ("Ich schäme mich für das, was passiert ist."), fordert ganz klar, dass die Turiner schon bald wieder "ganz vorne" mitmischen müssen.

Damit stehen Mannschaft und Trainer in der Pflicht, Lösungen für die derzeit offensichtlichen Probleme wie fehlende defensive Stabilität, fehlende Ordnung im Zentrum und fehlende Kreativität im Angriff, zu finden. Am besten schon am kommenden Samstag im brisanten Stadtderby beim FC Turin, der in der Tabelle nur zwei Punkte hinter Juve liegt und mit einem Sieg den großen Stadtrivalen sogar übertrumpfen könnte.