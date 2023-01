Kriselnde Münchner - Eisbären verlieren - Haie treffen mit der Sirene

Spitzenreiter München bleibt nach drei Niederlagen in Serie in der DEL auf Formsuche. Berlin verliert in Iserlohn im Kampf um den Anschluss an Platz zehn. Einen späten Sieger findet das Spiel in Köln.

Gästejubel an der Isar: Die DEG gewinnt in München. picture alliance / Eibner-Pressefoto