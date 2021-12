Kriselnde Fortuna in Darmstadt: Wo Preußer ansetzt

Die Fortuna ist im Formtief, nun geht es nach Darmstadt. "Die Mannschaft der Stunde", wie Christian Preußer betont. Der Trainer sieht darin aber eine Chance.

Nur ein Punkt aus den letzten fünf Spielen, nur noch zwei Zähler vom Relegationsplatz entfernt, vier vom direkten Abstiegsrang - bei Düsseldorf läuten weiter die Alarmglocken. "Wir sind uns der Lage schon sehr bewusst", erklärte Preußer am Donnerstag. Kommt da Darmstadt, mit sechs Siegen aus zuletzt sieben ungeschlagenen Partien, zur Unzeit? "Eine richtige Herausforderung, gerade in der Situation, in der wir gerade sind", weiß Preußer, der allerdings auch einen Nutzen daraus ziehen will. "Es ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, uns zu beweisen - darauf wird es ankommen."

Wir müssen Leidenschaft sehen, wir müssen Feuer sehen. Christian Preußer

Und der 37-Jährige ist "zuversichtlich", wie er betont. Nach einem zielführenden Gespräch mit dem Mannschaftsrat nach der 0:1-Last-Minute-Niederlage gegen Heidenheim habe sein Team "das, was wir da besprochen haben, in die Woche reingetragen". Hinter der Fortuna liegt eine "sehr fokussierte, sehr intensive Woche - wir sind bereit für Freitag".

Darmstadt bezeichnet er als Team mit "großer Offensivpower. Sie sind richtig im Flow - den gilt es zu brechen." Dabei will sich Preußer aber nicht zu sehr auf die Lilien konzentrieren, sondern stellt Forderungen an seine Elf: "Wir müssen präziser sein. Wir müssen flexibler im letzten Drittel sein. Gleichzeitig müssen wir gut verteidigen. Wir müssen Leidenschaft sehen, wir müssen Feuer sehen."

Dreierkette? Preußer muss Frage ohne Zimmermann lösen

Wie das dann taktisch aussehen wird, lässt der Trainer noch offen. Die Dreierkette "ist natürlich eine Option", auch wenn "wir das bisher noch nicht gemacht" haben. Für ihn gehe es um die "Abwägung: Wieviel Struktur lassen wir?" Fakt ist, dass er die Frage beantworten muss, ohne dabei den zweikampfstarken Matthias Zimmermann (Quarantäne) berücksichtigen zu können. Auch Torwart Florian Kastenmeier (COVID-19) fehlt. Zudem wird es bei Shinta Appelkamp "noch nicht reichen", ebenso wie bei Andre Hoffmann. Der kann nach seinem schweren Trauma der Halswirbelsäule und einer Gehirnerschütterung immerhin "die Belastung steigern, es wird besser".