Krise oder Wende? Energie Cottbus auf der Suche nach sich selbst

Die schmerzhafte Niederlage in den Aufstiegsspielen scheint gerade frisch verdaut zu sein, da befindet sich der FC Energie Cottbus schon wieder mitten in der neuen Spielzeit. Die kurze Sommerpause hat dabei ihre Spuren hinterlassen. Kurz vor dem DFB-Pokal-Kracher gegen den SC Paderborn ist beim Nordost-Meister noch Sand im Getriebe.

Der Meister der vergangenen Saison steht nach zwei Spieltagen mit nur einem Punkt auf Tabellenplatz 15. Keine Frage - den Start in die neue Spielzeit hat man sich bei Energie Cottbus anders vorgestellt. Und ausgerechnet jetzt folgt das DFB-Pokalspiel gegen den Zweitligisten SC Paderborn. Positiv betrachtet: Für die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz bietet sich in diesem Duell auf großer Bühne die Chance, die Wende einzuleiten.

Insgesamt hält sich die Aufregung ob des missglückten Saisonstarts in der Lausitz ohnehin in Grenzen. "Wenn ich eins in den Jahren bei Energie Cottbus gelernt habe, ist es, dass es am Ende entscheidend ist. Auf lange Strecke haben wir immer erfolgreich Fußball gespielt und darauf vertraue ich auch dieses Jahr", erklärt Kapitän Axel Borgmann.

Anlass für vorsichtigen Optimismus gibt die erste Halbzeit beim 1:1-Remis gegen Rot-Weiß Erfurt. Nach dem völlig verunglückten Experiment mit der Dreierkette in der Abwehr bei der 1:2-Auftaktniederlage gegen Viktoria Berlin kehrte Wollitz zum gewohnten 4-3-3-System zurück. Die Mannschaft bekam damit deutlich mehr Sicherheit und war auch in den Zweikämpfen präsenter.

Schmerzhafte Abgänge

Allerdings ist Energie noch ein gehöriges Stück von der Dominanz der vergangenen Saison entfernt. Vor allem in der Offensive fehlen derzeit Wucht und Durchschlagskraft. Mit Nicolas Wähling (Steinbach Haiger) und Eric Hottmann (Jahn Regensburg) hat man seine besten Torschützen verloren. Von den Neuzugängen konnte sich noch niemand in den Mittelpunkt spielen.

Auffälligster Offensivspieler ist derzeit Tim Heike. Er erzielte gegen Erfurt nicht nur die Cottbuser Führung, sondern machte auch durch sein couragiertes Auftreten Hoffnung auf eine bessere Saison als zuletzt. 2022/23 setzte ihn ein Einriss im Außenmeniskus nahezu die Hälfte der Saison außer Gefecht. "Das Tor war für mich brutal wichtig. Als Stürmer will man natürlich Tore schießen und auch von Anfang an spielen", sagte Tim Heike.

Die entscheidende Frage in den nächsten Wochen wird sein: Wie steckt Energie Cottbus die extrem kurze Sommerpause sowie die beiden Niederlagen in den Aufstiegsspielen gegen die SpVgg Unterhaching sowohl körperlich auch mental weg? Immerhin hatten die Spieler gerade einmal zwei Wochen Urlaub, ehe es schon wieder in die Saisonvorbereitung ging.

Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Chefcoach Claus-Dieter Wollitz (58)

Die Hoffnungen, den Schwung aus der vergangenen Saison mit in die neue Spielzeit zu nehmen, haben sich bislang nicht erfüllt. "Wir sind noch nicht in der Struktur und in den Abläufen, wo wir sein wollen. Aber nach nur zwei Wochen Urlaub und vier Wochen Vorbereitung ist das schwierig. Wir haben noch viel Arbeit vor uns", analysierte Claus-Dieter Wollitz.

Der Trainer genießt weiterhin das Vertrauen der Vereinsführung. Beide Seiten werden nicht müde, das gute Miteinander immer wieder hervorzuheben. Alle Beteiligten eint das große Ziel: Trotz des missglückten Starts soll diesmal der Aufstieg in die 3. Liga gelingen.