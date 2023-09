Krise in der deutschen Leichtathletik: "Zum DLV fällt einem nichts mehr ein"

Nach dem sportlichen Debakel einer medaillenlosen WM in Budapest rutscht der Deutsche Leichtathletik Verband (DLV) nun auch strukturell und personell in eine immer tiefere Krise. Chef-Bundestrainerin Annett Stein wurde entmachtet, allerdings ziemlich versteckt kommuniziert.

Clemens Prokop, Ehrenpräsident und Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Marketing, hatte den Steilpass für Steins Demission geliefert, als er die Strukturen im Verband als nicht mehr zukunftsfähig einstufte und forderte: "Man muss auch prüfen, ob die Trainer und Chef-Bundestrainerin über die erforderliche Erfahrung, Kompetenz und Zukunftsvision verfügen."

Die Kompetenzen des gerade ein halbes Jahr fungierenden Sportdirektors Dr. Jörg Bügner indes wurden enorm gestärkt, der vom Schwimmverband, der Triathlon-Union und dem DOSB ins Lager der Leichtathleten gewechselt ist.

Doch die Basis im DLV wird zunehmend unruhiger, vermisst die Führung des Verbandes. Immer mehr rückt auch Idriss Gonschinska, der 2016 Chef-Bundestrainer, 2019 Generaldirektor und seit 2021 Vorstands-Vorsitzender im DLV wurde und damit der starke Mann im Verband ist, in die Kritik.

"Nach dem enttäuschenden Abschneiden 2022 bei der WM in Eugene, kündigte Gonschinska eine umfassende Analyse an, doch das Ergebnis ist bis heute nicht bekannt", sagt der ehemalige Diskuswerfer Alwin Wagner und stellt im Leichtathletik-Forum fest, dass sich der DLV in einer ernsteren Krise befindet als gedacht. "Seit Gonschinska die Führung des Verbandes übernommen hat, befindet sich der DLV in einem unaufhaltsamen und steilen Abstieg", kommentiert der fünfmalige deutsche Meister die Situation.

Und Peter Kluth, Leichtathletik-Experte aus Düsseldorf, stellt ernüchtert fest: "Zum DLV fällt einem nichts mehr ein. Der Vorstands-Vorsitzende verkauft das Bauernopfer als weiteren Weg zur Professionalsierung."

"Was soll man da noch sagen?", fragt Gerd Hennige, zweifacher Olympiamedaillengewinner von Mexiko 1968 als Beobachter fast verzweifelt, und Wagner untermauert seine Kritik an der Verbandsspitze: Ein ehemaliger, verdienstvoller Ehrenamtlicher, der nicht genannt werden will, hat als Konsequenz der aktuellen Entwicklung, sein DLV-Ehrenschild zurückgegeben.

Treffen am 14. Oktober

Den Reigen der verhängnisvollen Personalumbesetzungen hatte schon 2019 begonnen, als Alexander Stolpe zum Chef-Bundestrainer berufen wurde - und schon ein halbes Jahr später wieder weg war. Auch er war Gonschinskas Mann gewesen.

Am 14. Oktober treffen sich die DLV-Führungsgremien zur nächsten Aufsichtsratssitzung. Dem Vernehmen nach soll es dabei auch um die künftigen Befugnisse von Gonschinska in Sachen Leistungssport gehen.