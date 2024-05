Krise bei 777 Partners: Wander entmachtet?

Die Turbulenzen bei Hertha-Investor 777 Partners haben offenbar eine neue Dynamik erreicht. Die US-Investment-Gesellschaft soll nach einem Bericht der norwegischen Investigativ-Plattform Josimarfootball Insolvenzexperten eingeschaltet haben.

Am Freitagabend hatten Ultras von 777-Klub Standard Lüttich die Absage des Spiels gegen KVC Westerlo erzwungen, indem sie die Zufahrt des Teams zum Stade de Sclessin verhindert hatten. Hintergrund ist die finanzielle Schieflage des Traditionsklubs, wo zu Wochenbeginn ausbleibende Gehalts- und Zahlungseingänge publik geworden waren. Zudem sollen der frühere Standard-Eigentümer Bruno Venanzi und die Aktionäre der Stadion-Gesellschaft wegen offener Zahlungen gerichtlich die Beschlagnahmung des 777-Vermögens in Belgien einfordern. Am späten Freitagabend berichtete die norwegische Investigativ-Plattform Josimarfootball, dass die 777-Gründer Josh Wander und Steve Pasko nicht mehr länger im Vorstand der Fußballsparte von 777 Partners sitzen. Zudem, so Josimarfootball, seien in Ian Ratner und Ron Glass von B. Riley Advisory Services Insolvenzexperten hinzugezogen worden, außerdem in Mark Shapiro ein weiterer Riley-Fachmann mit Expertise auf dem Gebiet Restrukturierungs- und Konkursverfahren.

Hütchenspiel oder Schneeballsystem?

Der aktuell wohl größte Brandherd im 777-Imperium ist eine seit gut einer Woche vor einem Bundesgericht in New York anhängige Klage von 777-Hauptkreditgeber Leadenhall Capital Partners, einem in London ansässigen Vermögensverwalter. Dabei geht es um 350 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten, mit denen 777 Partners die Kredite abgesichert haben soll, obwohl man diese Gelder angeblich nicht besaß oder sie angeblich bereits an andere Gläubiger verpfändet gewesen seien. Leadenhall, so heißt es, werfe 777 Partners "bestenfalls ein riesiges Hütchenspiel und schlimmstenfalls ein regelrechtes Schneeballsystem vor".

Im Februar war überraschend 777-CFO Damien Alfalla zurückgetreten - mitten im seit Monaten laufenden Übernahmeprozess von Premier-League-Klub FC Everton, der das entscheidende Puzzlestück im Fußball-Portfolio von 777 werden sollte. Die Übernahme steht inzwischen davor zu scheitern. Aktuell gehören neben Standard Lüttich und Hertha BSC, wo die US-Amerikaner seit März 2023 78,8 Prozent der Anteile der in eine Kommanditgesellschaft ausgegliederten Profi-Abteilung halten, auch CFC Genua, der FC Sevilla, Melbourne Victory, Vaso da Gama und das vor wenigen Tagen in die zweite französische Liga aufgestiegene Red Star Paris zum 777-Portfolio.

Braucht Hertha einen Plan B?

In Berlin beobachtet man die Entwicklungen beim Anteilseigner mit großer Spannung. Im März 2023 hatten beide Seiten ein Investitions-Volumen von 100 Millionen Euro vereinbart. 777 Partners hatte die Anteile von Vorgänger-Investor Lars Windhorst (64,7 Prozent) übernommen und auf 78,8 Prozent aufgestockt. 75 Millionen Euro sind mittlerweile geflossen, die bislang letzte Tranche in Höhe von 22 Millionen erhielt der Klub nach eigenen Angaben Anfang April. Die restlichen 25 Millionen sollen, so berichten Insider, nicht wie bisher angenommen fix in weiteren Tranchen im Verlauf der kommenden Saison fließen, sondern als Ausgleich für ein etwaiges negatives Eigenkapital bereitstehen.

Nach kicker-Informationen enthält der zwischen Hertha und 777 Partners abgeschlossene Vertrag einen bis 25 Millionen Euro umfassenden Passus zum Eigenkapitalausgleich. Bisher, so hört man, sollen davon knapp fünf Millionen Euro angezapft worden sein. Welche Auswirkungen die Turbulenzen im 777-Imperium auf Hertha haben, ist aktuell offen. Der Klub, der im aktuellen Lizenzierungsverfahren bis Ende Mai nachbessern und eine Bedingung erfüllen muss, soll - falls 777 Partners oder ein etwaiger Insolvenzverwalter die Hertha-Anteile zum Verkauf stellt - dem Vernehmen nach nicht nur ein Mitsprache-, sondern ein Vorkaufsrecht besitzen. Hertha braucht vermutlich einen Plan B - und den unter Umständen schneller als gedacht.