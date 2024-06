Krimmer wechselt von Trier nach Bamberg

Die Bamberg Baskets haben den ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Vom Zweitliga-Standort Trier kehrt Moritz Krimmer nach Franken zurück.

Ab Sommer neu in Bamberg: Moritz Krimmer, hier gegen Frankfurts Marco Völler (re.). IMAGO/Beautiful Sports

Die Bamberg Baskets haben ihren ersten Neuzugang für die kommende BBL-Saison unter Vertrag genommen. Moritz Krimmer wechselt von den Römerstrom Gladiators Trier eine Liga höher. Das gaben die Oberfranken am Montag bekannt. Der 23-jährige Flügelspieler ist 2,02 Meter groß und unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

"Ich kenne Moritz ja schon aus unserer gemeinsamen Zeit in Ulm und wir freuen uns jetzt sehr, dass er sich in den kommenden zwei Jahren für Bamberg entschieden hat", sagte der neue Bamberger Chefcoach Anton Gavel. Er geht davon aus, dass Krimmer auf beiden Seiten des Feldes eine Bereicherung des Bamberger Spiels sein wird. Die Baskets hatten die Play-offs in der abgelaufenen Saison als Tabellenelfter knapp verpasst und wagen nun unter ihrem Ex-Spieler Gavel einen Neuanfang.

Krimmer ist im unterfränkischen Mellrichstadt geboren und kennt den fränkischen Basketball bereits aus seiner Station beim Zweitligisten Nürnberg Falcons.