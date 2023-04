Krimi in Madrid: Tsitsipas schlägt Thiem im Tie-Break des dritten Satzes

Der Samstag in Madrid hielt noch einige Abendspiele parat - unter anderem das hochspannende Duell Dominic Thiems vs. Stefanos Tsitsipas.

6:3, 1:6 und 6:7 (5:7) - Dominic Thiem bot Stefanos Tsitsipas am Samstagabend in Madrid einen packenden Fight. Der Niederösterreicher zeigte gegen den aufschlagstarken Griechen, dass er auf dem Weg zurück in die Weltklasse ist. Doch weiterhin fehlt ihm ein Sieg gegen einen Top-10-Spieler seit November 2020.

Nach der Trennung von Trainer Nicolas Massu zeigt die Formkurve bei Thiem stetig nach oben. Dank einer Wildcard war der 29-Jährige ins Hauptfeld gerutscht und bedankte sich mit einem starken ersten Satz, den er nach Break zum 3:1 auf seine Seite ziehen konnte.

39 erste Aufschläge am Stück

Tsitsipas ließ mehrere Breakchancen ungenutzt und lag nach einem Thiem-Ass nach 40 Minuten hinten. Danach steigerte sich der Grieche. Der Madrid-Finalist von 2017 und 2018 nahm Thiem gleich das erste Spiel per Break ab, ging mit 3:0 in Führung und hatte danach leichtes Spiel. Ohne einen einzigen zweiten Aufschlag in diesem Durchgang holte sich der Favorit mit 6:1 den Satz. 39 erste Aufschläge am Stück landeten im Feld.

Enger war der dritte Satz: Thiem kämpfte und brachte seine Aufschläge wieder durch, wehrte im elften Spiel gleich fünf Breakbälle ab und ging mit 6:5 in Führung. Im Tie-Break lag der Niederösterreicher mit 3:1 in Führung, um dann doch zu verlieren. Nach 2:19 Stunden verwandelte Tsitsipas seinen zweiten Matchball.

Dennoch: Vier Wochen vor Beginn der French Open in Paris zeigt der auf Platz 93 der Weltrangliste zurückgefallene Thiem weiter aufsteigende Tendenz.