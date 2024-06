Krim Ljubljana verpflichtet senegalesische Kreisläuferin

Der RK Krim kann in der 30. Saison in Folge in der Elite-EHF Champions League auf Hawa N'Diaye zählen, eine neue Verstärkung auf der Position der Kreisläuferin, die bis 2026 beim Verein unter Vertrag steht.

Die im französischen Straßburg geborene Senegalesin wird in den nächsten beiden Spielzeiten eine wichtige Verstärkung für den aktuellen slowenischen Landesmeisters sein. Die 28-jährige Kreisläuferin, die ihre Karriere beim Le Havre AC-Team begann, wechselt nun zu dem europäischen Giganten.

Zwischen 2014 und 2017 trug sie das Metz-Trikot, mit dem sie erstmals auf der großen Bühne auftrat. Später setzte sie ihre Reise in Chambray Touraine Handball und Toulon Saint-Cyr Var Handball fort, in der Saison 2022/23 spielte sie für den ungarischen Verein Siófok KC und zuletzt war sie Teil des französischen Vereins Brest Bretagne Handball.

Einen besonderen Meilenstein in der Karriere der senegalesischen Nationalspielerin stellt die Saison 2016/2017 dar, in der sie am 5. März die ersten beiden Tore im höchsten europäischen Vereinswettbewerb erzielte - in einem Heimspiel gegen Vardar.

In dieser Saison spielte N'Diaye in Metz mit gleich drei ihrer zukünftigen Teamkolleginnen, die in der nächsten Saison ebenfalls nach Ljubljana wechseln werden: Ana Gros, Tamara Horacek und Grace Zaadi Deuna.