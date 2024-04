Kriegt Real zwischen den Bayern-Spielen ein Torwartproblem?

Real Madrid liegt in Meisterschaft und Champions League voll auf Kurs, obwohl die Königlichen seit August auf Stammkeeper Thibaut Courtois verzichten müssen. Der steht jetzt vor der Rückkehr - und könnte die Dinge durcheinanderbringen.

Zu denen, die bei Real Madrid eigentlich nicht ausfallen dürfen, weil sie so gut wie unersetzlich sind, hatte man spätestens seit seiner überragenden Champions-League-Saison 2021/22 auch Stammtorwart Thibaut Courtois gezählt. Als sich der Belgier gleich in den ersten Wochen der laufenden Spielzeit das Kreuzband riss, schrillten die Alarmglocken in der spanischen Hauptstadt.

Real reagierte kurzfristig und lieh Ersatzkeeper Kepa vom FC Chelsea aus - der eigenen Nummer zwei, dem Ukrainer Andriy Lunin, wurde nicht vertraut. In den folgenden Monaten jedoch wurde klar, dass Kepa die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen würde, sodass Trainer Carlo Ancelotti auch Lunin ein paar Chancen gab. Der 25-Jährige nutzte sie - und ist seit November ziemlich unumstrittene Nummer eins.

Courtois in einer Woche spielbereit

Streng genommen ist Lunin aber eine Nummer eins mit Sternchen. Und hinter dem Sternchen steht: 'Bis Courtois wieder fit ist.' Das wird nun bald so weit sein. Zwar hatte der 31-Jährige schon Mitte März vor seinem Comeback gestanden, das sich kurzfristig noch mal verschob, weil er sich erneut verletzte. Doch am Donnerstag wurde Ancelotti konkret.

Vor dem Auswärtsspiel bei Real Sociedad am Freitagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) sprach der Italiener bei Courtois von einer "guten Verfassung". Er glaube, so Ancelotti, dass der Zwei-Meter-Mann schon bereit sein werde, gegen Cadiz zu spielen.

Das Heimspiel gegen Cadiz am 4. Mai ist einerseits die Partie, in der die Königlichen schon zum 36. Mal spanischer Meister werden können. Andererseits findet sie genau zwischen den beiden Halbfinal-Spielen in der Champions League gegen den FC Bayern statt, was einen eher kniffligen Zeitpunkt für einen Torhüterwechsel darstellt.

Der formstarke Herausforderer Lunin, der im CL-Viertelfinal-Rückspiel bei Manchester City zu den Matchwinnern zählte - oder der genesene Weltklasse-Rückhalt Courtois, dem jedoch die Spielpraxis fehlt? Mitten in der heißen Saisonschlussphase eröffnet sich Ancelotti und Real Madrid auf einmal ein Torwartproblem. Wahrscheinlich ist es ein Luxusproblem.