Kriegt Hoffenheim Dolberg im zweiten Versuch?

Unabhängig vom Genesungsverlauf der beiden Rekonvaleszenten Munas Dabbur und Ihlas Bebou sucht die TSG mindestens einen neuen Stürmer. An einem heißen Kandidaten waren die Kraichgauer schon einmal dran. Ein entsprechender "Sky"-Bericht deckt sich mit kicker-Informationen.

Möglicherweise klappt es ja dieses Mal. Hoffenheim unternimmt einen weiteren Anlauf, Kasper Dolberg zu verpflichten. Bereits vor gut drei Jahren hatte sich die TSG um den Dänen bemüht, der damals noch in Diensten von Ajax Amsterdam stand. Hoffenheims damaliger Chefcoach Alfred Schreuder wollte das Talent nachholen, das er bereits aus seiner Zeit als Assistent bei Ajax kannte. Doch damals machte OGC Nizza das Rennen und verpflichtete Dolberg für 20 Millionen Euro.

Nachdem dort die Karriere in der vergangenen Saison bereits ins Stocken geraten war, ließ sich Dolberg diesen Sommer zum FC Sevilla nach Spanien ausleihen. Doch auch dort sind bislang nur jeweils vier Teileinsätze in der Liga und in der Champions League verbucht, in denen der 25-Jährige ohne jede Torbeteiligung blieb.

Leihe mit Kaufoption?

Doch bei der TSG ist man nach wie vor von Dolbergs Qualitäten überzeugt. Schließlich ist der bullige Angreifer (1,87m und 84 Kilo) nach wie vor Nationalspieler seines Landes und kam auch bei der WM in Katar als Teamkollege des Hoffenheimers Robert Skov dreimal zum Einsatz. Ein Treffer blieb Dolberg aber auch dort versagt, zuletzt hatte der gebürtige Silkeborger im September bei 2:0-Sieg der Dänen in der Nations League gegen Weltmeister Frankreich getroffen.

Nach Skov und Jacob Bruun Larsen wäre Dolberg damit bereits der dritte Däne im Kader der Hoffenheimer. Möglicherweise auch ein Aspekt, der Dolberg zu diesem Schritt motivieren könnte. Demnach soll der Mittelstürmer in diesem Winter zunächst mit einer Kaufoption ausgeliehen werden. Sein Vertrag in Nizza unter Cheftrainer Lucien Favre ist noch bis 2024 datiert.

Beim kriselnden FC Sevilla, der seit Anfang Oktober zum zweiten Mal von dem Argentinier Jorge Sampaoli trainiert wird, kommt Dolberg kaum zum Zug. Der viermalige Europa-League-Sieger rangiert aktuell sogar auf einem Abstiegsplatz.

Dabbur und Bebou fehlen weiterhin

Im Winter 2020 hatte Hoffenheim für 12 Millionen Euro Munas Dabbur aus Sevilla geholt. Der Israeli hatte sich zuletzt an der Schulter verletzt und soll nun wieder in den regulären Trainingsbetrieb einsteigen. Auch der seit Saisonstart fehlende Ihlas Bebou (Knorpelschaden im Knie) unternimmt nun einen erneuten Anlauf. Beide Stürmer hatten sich für einen konservativen Weg ohne OP entschieden.

Ob mit beiden zum Wettkampfstart im kommenden Jahr wieder zu rechnen ist, bleibt allerdings ungewiss. Zuletzt hatte sich Hoffenheim auch mit der Verpflichtung des Wolfsburger Angreifers Luca Waldschmidt beschäftigt, auch in diesem Fall haben wie bei Dolberg bereits erste Gespräche stattgefunden.