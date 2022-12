Kriechmayr zaubert auf der Stelvio - Top-Favorit Kilde Dritter

Der Österreicher Vincent Kriechmayr hat die gefürchtete Pista Stelvio in Bormio als Schnellster bezwungen und den favorisierten Alexander Aamodt Kilde hinter sich gelassen. Das DSV-Team erlebte keinen guten Renntag.

Beherrschte die Stelvio am besten: Vincent Kriechmayr. IMAGO/GEPA pictures

Weltmeister Vincent Kriechmayr aus Österreich hat im italienischen Bormio die letzte Weltcup-Abfahrt des Jahres gewonnen. Auf der extrem eisigen Stelvio siegte er mit 0,40 Sekunden Vorsprung vor dem Kanadier James Crawford, Rang drei belegte Top-Favorit Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen (+0,68). Der im Gesamt-Weltcup führende Schweizer Marco Odermatt wurde Vierter, hatte schon stattliche 1,46 Sekunden Rückstand auf Kriechmayr.

Schwaiger und Ferstl scheiden aus

Bester Deutscher war Romed Baumann auf Rang 18. Er hatte 3,22 Sekunden Rückstand auf Kriechmayr. "Es war einfach extrem schwierig", sagte Baumann. Nachwuchsfahrer Christopher Brence wurde bei seinem Weltcup-Debüt 42., Dominik Schwaiger und Josef Ferstl schieden aus. Schwaiger verlor nach einer halben Minute Fahrzeit seinen linken Ski. "Es ist eine große Enttäuschung, weil es das dritte Rennen ohne Punkte ist", sagte er im ZDF. Ferstl klagte nach einem Sturz nach wenigen Sekunden über Knieschmerzen. "Das Knie tut auf alle Fälle ein bisschen weh. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist, ich muss einfach zum Doktor gehen", sagte der zweimalige Weltcup-Sieger.

Dreßen, Sander und Jocher fehlten

Die deutsche Mannschaft trat dezimiert zum Klassiker auf der herausfordernden Piste an. Neben den verletzten Thomas Dreßen und Simon Jocher fehlte bei der Abfahrt auch der erkrankte Vizeweltmeister Andreas Sander. Am Donnerstag wird in Bormio noch ein Super-G ausgetragen.

Lokalmatador Dominik Paris, der die Stelvio in den letzten Jahren beherrschte wie kein anderer und mit sechs Abfahrtstriumphen (2012, 2017, 2018, zweimal 2019, 2021) der Rekordsieger auf dieser Piste ist, sucht in der laufenden Saison noch nach seiner Form und landete nur auf dem 10. Rang (+2.29).

Weltcup in Bormio/Italien

Herren, Abfahrt

1. Vincent Kriechmayr (Österreich) 1:54,68 Min.; 2. James Crawford (Kanada) +0,40 Sek.; 3. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) +0,68; 4. Marco Odermatt (Schweiz) +1,46; 5. Ryan Cochran-Siegle (USA) +1,87; 6. Urs Kryenbühl (Schweiz) +1,88; 7. Justin Murisier (Schweiz) +2,17; 8. Gilles Roulin (Schweiz) +2,18; 9. Mattia Casse (Italien) +2,24; 10. Dominik Paris (Italien) +2,29; ... 18. Romed Baumann (Kiefersfelden) +3,22; 42. Christoph Brence (Bruckmühl) +6,04; Dominik Schwaiger (Schönau am Königssee) ausgeschieden; Josef Ferstl (Hammer) ausgeschieden

Weltcup-Gesamtwertung, Stand nach 13 von 38 Wettbewerben

1. Marco Odermatt (Schweiz) 846 Pkt.; 2. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) 585; 3. Henrik Kristoffersen (Norwegen) 385; 4. Lucas Braathen (Norwegen) 365; 5. Vincent Kriechmayr (Österreich) 352; 6. James Crawford (Kanada) 277; 7. Alexis Pinturault (Frankreich) 270; 8. Matthias Mayer (Österreich) 268; 9. Zan Kranjec (Slowenien) 245; 10. Manuel Feller (Österreich) 240; ... 15. Alexander Schmid (Fischen im Allgäu) 149; 17. Romed Baumann (Kiefersfelden) 139; 23. Andreas Sander (Ennepetal) 106; 34. Linus Straßer (München) 80; 37. Josef Ferstl (Hammer) 74; 55. Dominik Schwaiger (Schönau am Königssee) 42; 58. Thomas Dreßen (Mittenwald) 39; 67. Simon Jocher (Garmisch-Partenkirchen) 32; 87. Anton Tremmel (Tegernsee) 19; 88. Sebastian Holzmann (Oberstdorf) 18; 110. Anton Grammel (Lindau) 10; 115. Fabian Gratz (Clausthal-Zellerfeld) 7; 126. Stefan Luitz (Bolsterlang) 3



Weltcup-Gesamtwertung Abfahrt, Stand nach 5 von 12 Wettbewerben

1. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) 405 Pkt.; 2. Marco Odermatt (Schweiz) 306; 3. Vincent Kriechmayr (Österreich) 269; 4. James Crawford (Kanada) 221; 5. Johan Clarey (Frankreich) 183; 6. Matthias Mayer (Österreich) 182; 7. Ryan Cochran-Siegle (USA) 134; 8. Daniel Hemetsberger (Österreich) 128; 9. Beat Feuz (Schweiz) 116; 10. Mattia Casse (Italien) 109; 11. Romed Baumann (Kiefersfelden) 93; ... 16. Josef Ferstl (Hammer) 70; 25. Dominik Schwaiger (Schönau am Königssee) 42; 27. Thomas Dreßen (Mittenwald) 39; Andreas Sander (Ennepetal) 39; 43. Simon Jocher (Garmisch-Partenkirchen) 14