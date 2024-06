Kreuzers Vertrag beim KSC aufgelöst

Jetzt die dritte Folge hören: 7:1 - Sete a um

In der dritten Episode von "Der vierte Stern" dreht sich alles um Deutschlands 7:1 gegen Brasilien im WM-Halbfinale 2014. Wie erlebten die Reporter das 7:1 auf der Tribüne? Was sagte Joachim Löw den Spielern in der Halbzeit? Und was machte diese Niederlage mit der brasilianischen Seele?