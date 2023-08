Kreuzer nach Krebsdiagnose: "Es ist überwältigend, diesen Support zu spüren"

Bei Halles Niklas Kreuzer wurde vor einigen Wochen eine Krebserkrankung diagnostiziert. Nun hat sich der 30-Jährige zu Wort gemeldet und sich kämpferisch gezeigt.

"Im Rahmen intensiver medizinischer Untersuchungen" war bei Niklas Kreuzer vor gut zwei Wochen ein Tumor im Hoden entdeckt. Das teilte der Hallesche FC mit und ließ zudem gleich wissen, dass der Spieler vom Verein volle Unterstützung bekommen werde.

Für den HFC, aber natürlich speziell für Kreuzer war diese Diagnose ein Schock. Doch Verein, Mitspieler, Fans und Freunde stehen ihm bei, was dem Defensivmann viel Kraft gibt. "Es ist überwältigend, diesen Support von euch zu spüren", schrieb der 30-Jährige am Montag bei Instagram. "Ich werde mich in den nächsten Wochen einer Chemotherapie unterziehen und hoffe, bald wieder auf dem Platz kämpfen zu können."

Kreuzer fügte an: "Die Anteilnahme anderer Vereine, Trainer, Verantwortliche und Spieler ist ergreifend und zeigt einmal mehr, dass Fußball mehr als nur ein Sport ist."

Kreuzer läuft seit Juli 2021 für den Halleschen FC auf und war in den vergangenen beiden Spielzeiten Stammspieler und Leistungsträger. Zuvor war er für Dynamo Dresden, Rot-Weiß Erfurt und im Nachwuchsbereich des FC Basel aktiv.