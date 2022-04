Kreuzer: "Hofmann Eins-zu-eins zu ersetzen, dürfte schwer werden"

Der Karlsruher SC verliert im Sommer mit Philipp Hofmann seinen besten Torjäger - bei der Suche nach einem Nachfolger muss Oliver Kreuzer kreativ werden.

Am Freitag war es schon wieder soweit: Philipp Hofmann rettete den KSC eine Viertelstunde vor dem Ende mit seinem Treffer zum 2:2 beim FC Ingolstadt einen Punkt - es war das 18. Saisontor des 29-Jährigen. Die Karlsruher Fans werden sich nur noch drei Spiele an ihrem Mittelstürmer erfreuen können, da er im Falle eines Bochumer Klassenerhalts, der so gut wie feststeht, in der kommenden Saison für den VfL in der Bundesliga auf Torejagd geht.

Der Abgang stellt Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer vor eine schwere Aufgabe - auch, weil der Angreifer ablösefrei wechselt und Kreuzer kaum finanziellen Spielraum besitzt. Daher müsse er "kreativ sein, auch eine Leihe komme infrage".

Er hat einfach total zu uns gepasst - der Mensch, der Spieler, der Torjäger. Oliver Kreuzer

Dementsprechend dämpft er die Erwartungen an den Nachfolger: "Ihn Eins-zu-eins zu ersetzen, dürfte schwer werden", erklärte Karlsruhes Geschäftsführer Sport gegenüber der "Deutschen Presse-Agentur". Allerdings betonte er auch, dass Hofmann nicht als der Spieler gekommen sei, der er "heute ist". "Er hat einfach total zu uns gepasst - der Mensch, der Spieler, der Torjäger", so der 56-Jährige. Die angesprochene Entwicklung spiegelt sich auch in der Statistik wider. Der Mittelstürmer erzielte in der aktuellen Spielzeit bereits 18 Tore - sein Bestwert in den drei Jahren beim KSC (2019/20: 17 Tore, 2020/21: 13 Treffer).

Routinier Gordon verlängert um ein weiteres Jahr

Neben Hofmann muss der Sportgeschäftsführer auch eine Lücke in der Innenverteidigung schließen, weil es Robin Bormuth - ebenfalls ablösefrei - nach Paderborn zieht. Dennoch bleibt der Kader, der in diesem Jahr souverän die Klasse gehalten hat, weitestgehend zusammen. "Es wird keinen großen Umbruch geben. Wir haben ein sehr gutes Gerüst: Marius Gersbeck, Christoph Kobald, Daniel O'Shaughnessy, Jerome Gondorf, Marvin Wanitzek, Kyoung-Rok Choi, Tim Breithaupt. Dazu Daniel Gordon, der noch mal um ein Jahr verlängert", erläuterte Kreuzer.