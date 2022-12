Kreuzer hat "keinen Gedanken an die 3. Liga" - aber die Antennen ausgefahren

Sieben Pflichtspiele ohne Sieg: Vor der Winter- und WM-Pause ist der Karlsruher SC vollkommen aus dem Tritt geraten. Dennoch bewahrt Sportdirektor Oliver Kreuzer die Ruhe. Er weiß aber auch: Der KSC muss auf der Hut sein und sich vor allem in zwei Belangen deutlich verbessern. Dafür schlägt Kreuzer die Brücke zu Weltmeister Argentinien.

Oliver Kreuzer ist gelassen. Dass es der Karlsruher SC in den letzten Wochen vor der Weltmeisterschaft versäumt hat, sich von der Abstiegszone abzusetzen, das veranlasst Karlsruhes Sportdirektor zwar dazu, wachsam zu sein - in Hektik verfällt er allerdings nicht.

Eichner erhält Rückendeckung

"Ich bin schon entspannt", sagt Kreuzer in einem Interview mit der Deutschen-Presseagentur, "es gibt keinen Gedanken an die dritte Liga." Und demzufolge auch keine Zweifel an Christian Eichner. Karlsruhes Trainer, seit fast drei Jahren im Amt, passe "nach wie vor super zu diesem Verein und zu dieser Mannschaft". Klar sei aber auch, so Kreuzer mit Blick auf die Gesamtlage: "Wenn man die Tabelle anschaut, muss die Antenne ausgefahren bleiben."

Mitte Oktober sah die Karlsruher Welt noch vollkommen anders aus. Die Badener hatten 17 Punkte auf dem Konto, standen auf Platz 6 und durften mit einem Auge sogar auf den Aufstiegsrelegationsplatz schielen. Nach dem 2:1 in Bielefeld - fünf Tage zuvor hatte der KSC 3:0 gegen den 1. FC Nürnberg gewonnen - waren es ganz andere Fragen, die sich stellten. Nun bemängelt Kreuzer vor allem die unzureichende Effizienz vor dem gegnerischen Tor und die ungenügende Verteidigung, wenn er die größten Karlsruher Probleme benennen soll.

"Wir spielen uns mit die meisten Chancen heraus, aber unser Abschluss ist oft mangelhaft", sagt der 57-Jährige und bezeichnet die Abwehrarbeit als "mitunter wirklich katastrophal". Gerade in diesem Bereich müsse sich die Mannschaft deutlich steigern, wenn es am letzten Januar-Wochenende mit einem Heimspiel gegen den SC Paderborn weitergeht. "30 Gegentore in 17 Spielen sind viel zu viel", weiß Kreuzer, "da setzen wir den Hebel jetzt an in der Vorbereitung. Wenn man bei der WM gesehen hat, wie die Argentinier mit ihrem Leben ihr Tor verteidigen - da müssen wir hinkommen."