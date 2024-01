Kreuzer beim Comeback: "Ein kleiner Traum, der heute in Erfüllung gegangen ist"

Beim 3:2 im Kellerduell beim MSV Duisburg feierte Niklas Kreuzer für den Halleschen FC ein emotionales Comeback nach seiner Krebserkrankung. Dass dieses mit drei Punkten endete, lag auch am 30-Jährigen selbst.

172 Tage hatte Niklas Kreuzer nicht mehr für den Halleschen FC in einem Ligaspiel auf dem Rasen gestanden, beim 3:2-Auswärtserfolg im Kellerduell beim MSV Duisburg befand sich der 30-Jährige dann direkt im Fokus. Doch zurück zum Anfang: Am 11. August des vergangenen Jahres, genau eine Woche nach dem Drittliga-Auftakt des HFC gegen Essen (2:1) hatte der Verein die Schock-Diagnose bekanntgegeben: "Im Rahmen intensiver medizinischer Untersuchungen" sei bei Kreuzer "ein Tumor im Hoden entdeckt" worden, hatte der Hallesche FC seinerseits verlautbaren lassen.

Kreuzer unterzog sich in der Folge einer Chemotherapie und die schlug an: Anfang Januar verkündete der Verein dann die freudige Nachricht, Kreuzer hatte den Krebs besiegt und sei zurück im Mannschaftstraining. Am Dienstagabend folgte seine Rückkehr auf die Drittliga-Bühne, und auch die gelang dem 30-Jährigen mit Bravour. In der 69. Spielminute des Duells in Duisburg ersetzte Halles Nummer 8 den an diesem Abend glücklos agierenden Julian Eitschberger - Duisburg führte da noch mit 2:1.

Kreuzer fand sich gut ein, sorgte mit seinen Flanken immer wieder für Gefahr und sollte nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Dominic Baumann auch gehörigen Anteil am Siegtreffer haben. Nachdem Jonas Nietfeld zwei Minuten zuvor bei einer Freistoßflanke Kreuzers am Aluminium gescheitert war, führte die nächste Hereingabe zum Erfolg. Diesmal war Erich Berko der Abnehmer, er scheiterte zwar auch am Pfosten, diesmal war Nietfeld jedoch einschussbereit und traf zum umjubelten 3:2 (88.).

Kreuzer: "Den hätte ich für verrückt erklärt"

Doch der Jubel nach dem Abpfiff galt nicht nur den drei Punkten, sondern auch Kreuzer, der nach dem Abpfiff sowohl von HFC-Anhang als auch seinen Mannschaftskollegen frenetisch gefeiert wurde. "Das ist ein kleiner Traum, der heute in Erfüllung gegangen ist", erklärte ein sichtlich berührter Kreuzer nach der Partie am Mikrofon von "MagentaSport". Dass nach dem Abpfiff auch die ein oder andere Träne geflossen war, verhehlte der 30-Jährige nicht. "Ich glaube, da kommt alles noch einmal hoch, was in den letzten Monaten passiert ist. Es war keine einfache Zeit, aber perfekt, dass es heute so geklappt hat und ich wieder da sein kann", so Kreuzer.

Geplant war die frühe Rückkehr nach nur 20 Tagen im Training eigentlich nicht, wie er selbst zugab. "Hätte mir einer gesagt, dass ich in Duisburg auf dem Platz stehe - und dann noch für 25 Minuten -, den hätte ich für verrückt erklärt", sagte Kreuzer mit einem Lachen. Dem Plan nach hätte er sich "etwas mehr Zeit" nehmen können und wollen, doch sein Körper erlaubte das Comeback. Gleichzeitig erkannte er allerdings auch an, "dass da schon noch etwas fehlt". Am Ende sei dieser Dienstagabend in Duisburg für Kreuzer aber ein Tag, den er in seinem Leben "niemals vergessen" werde.

Drei Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge

Durch den Sieg gegen den Konkurrenten im Abstiegskampf hat Halle nun drei Zähler Vorsprung auf den VfB Lübeck, der mit 21 Punkten auf dem ersten Abstiegsrang steht. Lange Zeit zur Freude bleibt allerdings nicht, schließlich steht bereits am Freitag das nächste Kellerduell an. Ab 19 Uhr geht es da vor dem heimischen Publikum gegen den Tabellen-18. Waldhof Mannheim, möglicherweise ja schon mit dem nächsten unvergesslichen Tag für Kreuzer.