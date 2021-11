Kreuzbandriss! Winston bricht den Saints weg

Den 36:27-Sieg über Super-Bowl-Sieger Tampa Bay hat Jameis Winston am Sonntag tatsächlich noch auf Krücken einigermaßen ausgelassen mit den Kollegen in der Kabine gefeiert. Spielen wird der Quarterback in dieser Saison aber nicht mehr.

Die New Orleans Saints haben den Tampa Bay Buccaneers ein Schnippchen geschlagen und die NFC South mit dem 36:27 in dieser Week 8 wieder spannend gestaltet. Fortan rangieren die Bucs um den siebenmaligen Super-Bowl-Champion Tom Brady "nur" noch mit 6:2 an der Spitze der Division, dahinter folgen die Saints nun mit 5:2, die Carolina Panthers (4:4) und die etwas abgeschlagenen Atlanta Falcons (3:4).

Den Sieg über Tampa Bay hat New Orleans aber teuer bezahlt: Starting Quarterback Jameis Winston ist nicht nur mit einer Knieverletzung schon im zweiten Viertel ausgeschieden, inzwischen ist auch die Diagnose bekannt und hat die Befürchtungen bestätigt. Der 27-Jährige hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen, auch der Meniskus ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Damit ist Winston raus für diese Saison.

Die Optionen: Hill oder Siemian?

Nun muss sich Head Coach Sean Payton entscheiden, wem er in den nächsten Wochen das Vertrauen schenkt. Die naheliegendste Lösung wäre sicherlich Taysom Hill. Der 31-jährige Allrounder, der aufgrund seiner flexiblen Einsatzmöglichkeiten als Running Back oder Receiver den Spitznamen "Schweizer Taschenmesser" innehat, ist seit 2017 ein Saint, kennt somit auch Trainer Payton bestens. Das Problem nur: Hill, der seit geraumer Zeit selbst Ansprüche Richtung Starting Quarterback erhoben und das Preseason-Duell mit Winston verloren hat, fehlt seit Week 5 mit einer Gehirnerschütterung, hat auch nicht gegen die Bucaneers gespielt. Und steht erst bei 138 NFL-Passversuchen.

Und das bringt nun eben Trevor Siemian ins Spiel: Der 29-jährige Spielmacher ist 2015 von den Denver Broncos im Draft ausgewählt worden, hat sich aber nie richtig behauptet und ist schließlich 2020 nach Versuchen bei den Vikings, Jets und Titans als Ersatz vom Ersatz nach New Orleans gekommen. Dort hat Siemian auf seine Chance gewartet - und sie eben gegen die Bucs bekommen (159 Yards, ein Touchdown). Head Coach Payton hat die Leistung seines Schützlings auch explizit gelobt: "Er hat einen guten Job gemacht und war relativ locker. Er war noch nicht perfekt. Aber er hat einige Dinge gezeigt, auf die wir bei der Videoanalyse aufbauen können."

Spekuliert wird natürlich auch fleißig, vor allem von Fans und Experten. So kursieren Namen wie Cam Newton (Free Agent) derzeit in "The Big Easy". Träumer bringen sogar die zurückgetretene Legende Drew Brees ins Spiel. Dieser ist inzwischen Football-Experte bei "NBC" - und dort auch auf ein mögliches Comeback angesprochen worden: "Ich werde am Sonntag wieder hier (in der Kommentatoren-Box, d.Red.) sein." Brees vertraut außerdem fest auf Siemian, der wohl auch erst einmal das Vertrauen genießen wird: "Er wird das gut machen. Deshalb wurde er geholt, als ich im letzten Jahr verletzt war. Er ist ein kluger Kerl, der das Spielsystem schnell verinnerlichen kann."