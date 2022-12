Kreuzbandriss: Schweizer Kryenbühl verpasst die WM

Urs Kryenbühl hat sich beim Super-G in Bormio eine schwere Knieverletzung zugezogen. Damit verpasst der Schweizer die WM.

Während Marco Odermatt mit seiner Super-G-Gala in Bormio das Jahr herausragend beendete, landete Teamkollege Urs Kryenbühl zum Abschluss im Krankenhaus.

Das Rennen am Donnerstag musste er - ohne Sturz - frühzeitig abbrechen, schaffte es nicht einmal bis zur ersten Zwischenzeit. Der 28-Jährige hielt sich sofort das Knie. 24 Stunden zuvor hatte er noch einen starken sechsten Platz in der Abfahrt hingelegt.

Wie der Schweizerische Skiverband Swiss-Ski am Freitag mitteilte, ergaben die Untersuchungen in der Klinik Hirsladen in Zürich eine Ruptur des rechten vorderen Kreuzbandes. Kryenbühl werde vorerst konservativ rehabilitiert, also ohne Operation. Eine erneute Standortbestimmung sei in der zweiten Februar-Hälfte geplant.

Die WM in Courchevel wird Kryenbühl damit sicherlich verpassen. Die Titelkämpfe finden vom 6. bis 19. Februar in Frankreich statt.

Ein weiteres Kapitel in der Leidensgeschichte des Urs Kryenbühl. In den letzten zwei Jahren wurde er durch Horror-Stürze in Kitzbühel (Gehirnerschütterung, Kreuzbandriss und Schlüsselbeinbruch) und Saalbach (Beckenbruch) weit zurückgeworfen. Er kämpfte sich zurück und muss nun wieder eine Zwangspause einlegen.