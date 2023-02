Im letzten Spiel der MHP Riesen Ludwigsburg verletzte sich Jeff Roberson und wird für längere Zeit fehlen.

Trotz einem 108:94 Sieg am letzten Dienstag gegen medi Bayreuth muss Ludwigsburg nun mehrere Monate auf Jeff Roberson verzichten. Der US-Amerikaner hat sich am vergangenen Dienstag beim Spiel gegen Bayreuth einen Kreuzbandriss zugezogen, wie der Bundesligist am Freitag mitteilte.

Der 27-Jährige muss nun operiert werden - wann der 27-Jährige zurückkehrt ist indes noch offen.