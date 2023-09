Kreuzbandriss: Perisic droht Saison-Aus

Die Tottenham Hotspur müssen lange auf Ivan Perisic verzichten. Der kroatische Nationalspieler hat sich im Training schwer am Knie verletzt.

Bitterer Rückschlag für die Tottenham Hotspur und Ivan Perisic: Wie der Premier-League-Zweite in einer knappen Mitteilung am Mittwochmittag bekannt gab, hat sich der kroatische Nationalspieler schwer am rechten Knie verletzt. Demnach habe Perisic während einer Trainingseinheit der Londoner ohne Gegnerkontakt "eine komplexe Verletzung des vorderen Kreuzbandes" erlitten.

Der 34-Jährige soll zeitnah operiert werden und werde "voraussichtlich für den Rest der Saison ausfallen". Perisic war im vergangenen Sommer von Inter Mailand zu den Spurs gewechselt. Unter Neu-Coach Ange Postecoglou, mit dem die Londoner mit vier Siegen sowie einem Unentschieden stark in die Premier League gestartet waren, kam Perisic in der noch jungen Saison bislang fünfmal als Joker zum Einsatz.

Der 129-malige Nationalspieler Kroatiens (33 Tore) gewann mit dem FC Bayern in der Saison 2019/20 das Triple. In der Bundesliga war der beidfüßige Mittelfeldspieler zuvor zudem für Borussia Dortmund und den VfL Wolfsburg aktiv. Die meisten Spiele absolvierte der Vizeweltmeister von 2018 aber für Inter Mailand, 51 Tore erzielte er in 237 Einsätzen für die Nerazzurri.

Aufgrund der schweren Verletzung gerät für Perisic auch die EM-Endrunde in Deutschland im kommenden Jahr in Gefahr, in ihrer Qualifikationsgruppe liegen die Kroaten derzeit hinter England auf Rang zwei.