Kreuzbandriss: Monatelange Pause für Junioren-Nationalspielerin Ilayda Acikgöz

Herber Rückschlag für Ilayda Acikgöz: Die 19-jährige Mittelfeldspielerin hat sich im Training das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen und fehlt Eintracht Frankfurt monatelang.

Zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Dilara ist Ilayda Acikgöz in der laufenden Saison der Durchbruch bei Eintracht Frankfurt gelungen. Zwölf Partien absolvierte die 19-Jährige in der laufenden Spielzeit in der Bundesliga (ein Tor), hinzu kommen zwei Einsätze in der Women's Champions League, in der sie ebenfalls ein Tor erzielte.

In der Vorbereitung auf das kommende Spiel der Eintracht, die am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) im direkten Duell mit der TSG Hoffenheim Rang drei und die erneute Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation verteidigen möchte, hat sich Acikgöz im Training verletzt.

Einen Riss des vorderen Kreuzbands im rechten Knie lautet die bittere Diagnose, die eine MRT-Untersuchung ergab, wie die Eintracht am Freitag kommunizierte. Acikgöz, aktuelle U-20-Nationalspielerin des DFB, wird in den kommenden Tagen operiert und fehlt damit monatelang: Kreuzbandverletzungen ziehen bei Frauen oftmals eine bis zu neun Monate andauernde Pause nach sich.