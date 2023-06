Kreuzbandriss: Lange Ausfallzeit für Eintracht-Talent Loune

Knapp ein Jahr nach Unterzeichnung seines ersten Profivertrags muss Mehdi Loune einen Rückschlag hinnehmen. Der Nachwuchsspieler von Eintracht Frankfurt hat sich im Training einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt lange aus.

Im Mai vergangenen Jahres unterschrieb Mehdi Loune einen Profivertrag bei Eintracht Frankfurt, auf seinen ersten Einsatz für die Profis wird der 19-Jährige nun aber zunächst weiter warten müssen. Wie die SGE am Donnerstag vermeldete, hat sich der offensive Mittelfeldspieler in der Sommer-Vorbereitung mit dem Regionalliga-Team einen Kreuzbandriss zugezogen.

Erst Anfang der Woche war die U 21 der SGE, der im Sommer der Sprung aus der Hessenliga in die Regionalliga Südwest gelang, in die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit gestartet. Nun steht für den Deutsch-Marokkaner, der mit elf Toren in 31 Spielen großen Anteil am Aufstieg hatte, statt Training erst einmal eine Operation im linken Knie an, der er sich bereits am kommenden Montag unterziehen wird.

Weder dem Team von Trainer Kristjan Glibo, noch der Profimannschaft von Neu-Coach Dino Toppmöller wird Loune damit in den kommenden Monaten zur Verfügung stehen. Wie lange Loune, der seit 2016 bei der SGE spielt und neben vier Einsätzen für die deutsche U-18-Nationalmannschaft auch ein Spiel für die marokkanische U 20 vorweisen kann, genau ausfallen wird, werden die kommenden Wochen zeigen. Im Regelfall ist nach einem Kreuzbandriss aber mit einer mehrmonatigen Pause zu rechnen.