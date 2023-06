Kreuzbandriss: LA Galaxy muss langfristig auf Chicharito verzichten

Schwerer Rückschlag für LA Galaxy und Javier Hernandez. Wie das MLS-Team bekanntgab, fällt "die kleine Erbse" mit einem Kreuzbandriss aus. Seine Zukunft bei den Kaliforniern ist somit offen.

Zugezogen hat Hernandez sich die schwere Knieverletzung während der 2:3-Niederlage im Viertelfinale des U.S. Open Cup bei Real Salt Lake. Bereits während der ersten Halbzeit war der Routinier, der von 2015 bis 2017 das Trikot von Bayer Leverkusen getragen hatte, ausgewechselt worden. Nun ist das Ausmaß der Verletzung klar, die für Chicharito zukunftsweisend sein könnte. Denn der Vertrag des 35-Jährigen, der für die Werkself in 54 Bundesligaspielen 28 Treffer erzielte, läuft zum Jahresende aus.

Ob er vorher auf den Rasen zurückkehren kann, ist anzuzweifeln, zumal die laut Klub notwendige Operation noch nicht terminiert ist. Diese werde "an einem noch festzulegenden Datum" stattfinden, wie LA Galaxy kommunizierte. In der laufenden Spielzeit kam der mexikanische Torjäger in neun MLS-Partien zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer.