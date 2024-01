Kreuzbandriss im Test: RB Leipzig muss auf Schaller verzichten

RB Leipzig wird im Abstiegskampf der Frauen-Bundesliga auf Josefine Schaller verzichten müssen. Die 21-Jährige zog sich im Testspiel gegen Blau-Weiß Linz einen Kreuzbandriss zu.

Die Frauen von RB Leipzig müssen in der Vorbereitung auf die Bundesliga-Rückrunde einen bitteren Rückschlag verkraften. Im Testspiel gegen Blau-Weiß Linz im Salzburger Trainingslager, das die Leipzigerinnen mit 8:0 für sich entscheiden konnten, zog sich Josefine Schaller einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zu und wird ihrem Verein in den kommenden Monaten fehlen.

Die 21-Jährige stand vor der Winterpause in acht der zehn Bundesligaspiele auf dem Rasen, darunter fünfmal in der Anfangsformation, und lief auch in beiden Pokalspielen für RB auf (einmal Startelf). Schon im vergangenen Jahr war die Rechtsverteidigerin ein zentraler Bestandteil der Aufstiegsmannschaft und absolvierte 19 der 26 Zweitliga-Partien (13-mal Startelf).

Bei der Mission Klassenerhalt kann sie RB in der Rückrunde nun nicht mehr helfen. Bislang sammelten die Leipzigerinnen in den ersten zehn Spielen nur einen Sieg, stehen mit sechs Punkten aus zehn Spielen aber vor Mitaufsteiger Nürnberg (5) und dem sieglosen MSV Duisburg (2) knapp über dem Strich.

Leipzig startet gegen Freiburg

Schon am Samstag der kommenden Woche (12 Uhr) empfangen die RB-Frauen den SC Freiburg im letzten Spiel der Hinrunde. Ein möglicher Ersatz für Schaller könnte dann Winterneuzugang Lara Marti sein. Die 24-jährige Nationalspielerin der Schweiz, die von Bayer 04 Leverkusen nach Leipzig kam, ist auf den defensiven Außenbahnen zuhause.

Neben Schaller sind dann voraussichtlich auch die beiden Angreiferinnen Katja Wienerroither, die zurzeit weiterhin mit Adduktorenbeschwerden passen muss, und Kyra Spitzner nicht mit von der Partie. Letztere zog sich im DFB-Pokal Achtelfinale gegen die TSG Hoffenheim (0:3) einen Mittelfußbruch zu und wurde im Dezember erfolgreich operiert. Mittlerweile hat die 18-Jährige, die zuvor neun Pflichtspieleinsätze sammelte und im Pokal gegen den FSV Gütersloh 2009 (7:0) traf, den Entlastungsschuh abgelegt und bereitet sich auf das Joggen vor.