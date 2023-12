Kreuzbandriss: Halles Zieleniecki fällt bis Saisonende aus

Bei der 1:2-Niederlage des Halleschen FC bei Borussia Dortmund II zog sich Sebastian Zieleniecki einen Kreuzbandriss zu. Nach der Verletzung spielte der Verteidiger sogar noch bis zur Halbzeitpause weiter. Nun wird er lange ausfallen.

Zog sich am Wochenende einen Kreuzbandriss zu: Sebastian Zieleniecki. IMAGO/Beautiful Sports

Mit 1:2 unterlag der Hallesche FC um Coach Sreto Ristic am Wochenende bei der zweiten Dortmunder Mannschaft. Doch der HFC verlor nicht nur drei Punkte, sondern auch Verteidiger Sebastian Zieleniecki. Der 28-Jährige verletzte sich bei einem Foulspiel in der 4. Spielminute folgenschwer.

Saisonaus für Zieleniecki

Am Montag gab Halle bekannt, dass sich Zieleniecki einen Kreuzbandriss zugezogen hat und für den Rest der laufenden Saison ausfallen wird. Bemerkenswerterweise spielte der Pole in Dortmund bis zur Halbzeit weiter, ehe er gegen Jannes Vollert ausgetauscht wurde und die Dimension der Verletzung erkennbar wurde.

Noch in dieser Woche soll Zieleniecki operiert werden, wie es in einer Pressemitteilung des Halleschen FC heißt. Der im Sommer von den Kickers aus Offenbach gekommene Zieleniecki verzeichnete in dieser Saison elf Spiele (kicker-Notenschnitt: 3,80).

HFC kämpft gegen den Abstieg

Neben dem an Hodenkrebs erkrankten Niklas Kreuzer und dem unter Kniebeschwerden leidenden Marvin Ajani ist Zieleniecki der dritte Verteidiger, auf den die Sachsen-Anhaltiner verzichten müssen. Der HFC rangiert als Tabellen-16. mit 18 Punkten nur knapp über dem Strich. Von den vergangenen fünf Saisonspielen konnte nur eines gewonnen werden (2:1 in Freiburg).