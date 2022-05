Kreuzbandriss: DFB-Spielmacherin Marozsan verpasst EM

Schwerer Schlag für die Frauen-Nationalmannschaft: Regisseurin Dzsenifer Marozsan fällt aufgrund eines Kreuzbandrisses für die EM im Sommer in England (6. bis 31. Juli) aus.

Für längere Zeit nicht am Ball: Dzsenifer Marozsan. IMAGO/pmk

Marozsan wurde am Dienstag am verletzten rechten Knie operiert. Die bei Olympique Lyon unter Vertrag stehende 30-jährige Mittelfeldspielerin muss nun mindestens ein halbes Jahr pausieren.

Marozsan hatte sich die Verletzung bereits Mitte April beim 2:3 der DFB-Frauen in der WM-Qualifikation in Serbien zugezogen. Die Olympiasiegerin von 2016 verpasst somit auch das Champions-League-Finale gegen den FC Barcelona (21. Mai) in Turin.

In ihrer Karriere hatte die 111-malige Nationalspielerin schon viele gesundheitliche Probleme zu überstehen. Im Sommer 2018 erlitt sie eine beidseitige Lungenembolie. Bei der WM 2019 konnte sie nach einem Zehenbruch im Auftaktspiel erst beim Viertelfinal-Aus gegen Schweden (1:2) wieder mitwirken.