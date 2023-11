Kreuzbandriss: Berisha fehlt Hoffenheim lange

Die Befürchtungen bei Mergim Berisha haben sich bestätigt, der Stürmer wird der TSG Hoffenheim lange fehlen.

Am Dienstag hatte sich Mergim Berisha im Training der TSG Hoffenheim ohne gegnerische Einwirkung am Knie verletzt - schwer, wie sich nun herausstellte. Der 25-Jährige, im Sommer vom FC Augsburg zu den Kraichgauern gekommen, hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen, wie der Verein am Freitag mitteilte.

"Eingehende Untersuchungen haben den Verdacht bestätigt, dass Mergim Berisha im Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten hat", ließ Hoffenheim wissen. "Er wird sich nun einer Operation unterziehen und in den nächsten Monaten pausieren müssen."

Für Pirmin Schwegler "eine bittere Nachricht. Mergim ist zuletzt immer besser in Schwung gekommen und hat gezeigt, dass er eine starke Option für unsere Offensive sein kann", erklärte der Leiter Profifußball bei der TSG.

Berisha absolvierte bislang 31 Bundesligaspiele, acht davon in der laufenden Saison für Hoffenheim. Bei der TSG wartet der Stürmer, der auch schon zwei Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft vorweisen kann, noch auf seinen ersten Treffer und wird dies nun auch noch länger tun müssen.

Treffen mit dem Ex-Klub fällt aus

Am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wäre Berisha erstmals mit seinem neuen Verein bei seinem Ex-Klub FC Augsburg aufgekreuzt, für den er noch die ersten beiden Saisonspiele auf dem Platz stand, ehe er zur TSG wechselte.