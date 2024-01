Kreuzbandriss beim Kapitän: Der MSV und das ungute Gefühl nicht nur bei Mai

Der MSV Duisburg hat bei 1860 München eine empfindliche Niederlage kassiert und zudem Sebastian Mai verloren.

Fällt monatelang aus: Sebastian Mai (re.) hat in München einen Kreuzbandriss erlitten. IMAGO/Eibner

Gleich an seinem ersten echten Arbeitstag erkannte Michael Preetz (56), der neue Geschäftsführer des MSV Duisburg: Es wird ein steiniger Weg zur Rettung vor dem Absturz in die Regionalliga. Die Zebras gingen wehr- und willenlos mit 1:4 bei 1860 München, einem Mitbewerber im Klassenkampf, unter.

Trotz dieser Enttäuschung schaltete MSV-Trainer Boris Schommers schnell um. Denn bereits am Dienstagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) stehen die Meidericher gegen Halle vor einer richtungsweisenden Partie: "Das einzig Gute ist, dass wir in drei Tagen die Chance haben, es besser zu machen. Da haben wir ja viele Punkte, die wir besser machen können."

Der Kapitän muss nach fünf Minuten von Bord

Dazu gehört es, einen Tiefschlag wegzustecken. Kapitän Sebastian Mai, nach einer Stunde für Angreifer Daniel Ginczek eingewechselt, musste bereits nach kaum mehr als fünf Minuten mit einer Knieverletzung vom Platz. Am Montagnachmittag folgte die bittere Diagnose Kreuzbandriss und Aus für mindestens diese Saison. Der vielseitig einsetzbare Mai (19 Einsätze, vier Tore, kicker-Notenschnitt 3,19) hatte seinen Trainer schon am nach dem Spiel signalisiert, dass er kein gutes Gefühl gehabt habe, so Schommers.

Bereits unter der Woche hatte sich Marvin Bakalorz mit einer Knieverletzung auf unbestimmte Zeit abgemeldet und das mit Knieblessuren gut besetzte Lazarett (u.a. Pascal Köpke, Dennis Smarsch) der Meidericher weiter aufgefüllt.

Preetz, der am Dienstag offiziell vorgestellt wird, ließ indes wissen, dass Verstärkungen möglich seien. Die Dringlichkeit verschärft sich. Die zwei bereits verpflichteten Neuen blieben den Nachweis ihrer Qualität schuldig: Stürmer Ginczek bekam kaum Bälle, Ahmet Engin kam erst nach dem 0:4. Preetz sagte über seinen Start, er habe die Mannschaft vor dem wichtigen Spiel in Ruhe gelassen. Es war wohl die Ruhe vor dem Sturm.